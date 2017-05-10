Telefonum Kilitli Mi?

Telefonun veya tabletinizin kilidinin açılmasını isteyebilmenizin çeşitli nedenleri vardır. Belki daha ucuz aramalar yapmak için yurt dışında başka bir SIM kart kullanmak veya şebekeleri değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Ya da belki çevrimiçi olarak bir telefon satın aldınız ve belirli bir şebekeye kilitlenip kilitlenmediğini öğrenmek veya satmak için kilidin açık olduğundan emin olmak istiyorsunuz. Burada, nasıl öğrenileceğimizi açıklıyoruz.

Telefonunuz veya tabletiniz kilitli ise, yalnızca kilitli olduğu mobil şebekedeki bir SIM kartı kullanabilirsiniz. Farklı bir şebekedeki bir SIM’i yalnızca telefonunuzun size izin vermediğini bulmak için kullanmanız gerekiyorsa, bu çok sinir bozucu olabilir.

Telefonunuzu SIM-kilitsiz satın aldıysanız koymak istediğiniz SIM’in ne olduğunun sizin için bir önemi yoktur. Ancak, sözleşmeyle bir telefon dükkânından veya şebekeden bir tane akıllı telefon satın almak kilitli anlamına gelebilir.

Kilitlenmiş telefonlar eskiden olduğundan daha az yaygındır ve kilitlendiyse bunların kilidini açmanız çok daha kolaydır, dolayısıyla onu keşfederseniz endişelenmenize gerek yoktur.

Size küçük bir ücret ödemeniz gerekebilir ve bazen sözleşmenizin bitimine kadar telefonun kilidini açmak için beklemeniz gerekebilir. Fakat bu telefonun kilitli olduğu şebekeye bağlı olacaktır.

Telefonunuzun Kilitli Olup Olmadığını Kontrol Etme

Telefonunuz bir iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry veya başka bir şeyse, telefonunuzun kilidinin olup olmadığını kontrol etmek için yapmanızın en kolay yolu, içinde farklı SIM kartlar denemektir.

Farklı bir ağdan kullandığınız bir arkadaşınızdan veya ailenizden bir SIM kart ödünç alabilir ve telefonunuza herhangi bir sinyal olup olmadığını kontrol etmek için telefonunuzdan arayabilirsiniz. Değilse, muhtemelen telefonunuzun kilitli olması muhtemeldir.

Sinyali kontrol etmeden önce telefonu yeniden başlatmanızı öneririz, çünkü bazen cihazın kendisi tarafından alınması için bir yeniden başlatma işlemi gerekiyor.

Yeni SIM kartın çalışıp çalışmadığını belirlemenin iyi bir yolu, bir telefon görüşmesi yapmaktır. Bağlanmazsa, muhtemelen telefonunuz kilitli demektir.

Telefonunuzun kilidini açıp açmadığını size söyleyebildiğini iddia eden uygulamalar bulabilirsiniz, ancak bu yöntemin kesin bir sonuç vermeyeceğinden kullanmaktan kaçınırız. Farklı SIM kartları denemek, en iyi seçenektir.