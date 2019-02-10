Akıllı telefonlarda sürekli gelişen bir teknoloji trendi var. Artık yeni akıllı telefonlarda bilgisayarları aratmayan sistemler kullanılmaya başlandı ve çok daha başarılı akıllı telefonlar görür olduk. Bu şekilde bir yandan akıllı telefonların yetenekleri artıyor ancak bir yandan da akıllı telefon sorunları da artış gösteriyor. Özellikle belli Android sürümlerinde çok sık yaşanan can sıkıcı sorunlardan birisi de Şarj olurken şarj yüzdesi azalıyor sorunu. Kullanıcılar telefonlarını standart bir şekilde şarja taksalar bile, şarj yüzdesinde azalma gösterilesiyle ortaya çıkan sorunun detaylarından söz edelim.

Şarj olurken şarj yüzdesi azalıyor! Peki Neden?

Bu sorunun birden çok nedeni olabilir. Fakat genel olarak bu sorunu iki farklı sınıf içerisinde toplamamız mümkün. Söz konusu sorun donanımsal arızalar nedeniyle ya da yazılımsal arızalar nedeniyle yaşanabiliyor. İki durumda da kullanıcıların neler yapacağına bakalım.

Donanımsal Sorunlar

Şarj olurken şarj yüzdesi azalıyor sorununu yaşıyorsanız dikkat edeceğiniz ilk kısım donanım sorunları olacak. İlk olarak telefonunuzun şarj soketinin sağlam olduğundan emin olun. Telefonu şarja taktığınız zaman, telefonunuzda şarj ibaresi görüyorsanız ve şarj için bildirim alıyorsanız bu konuda sorun olmadığını söyleyebiliriz. Fakat donanım kısmı bunla bitmiyor.

Büyük bir ihtimalle sorunun kaynağı kullandığınız şarj cihazı ya da kablosudur. Kullandığınız şark aletinin mutlaka orijinal olduğundan emin olun. Şarj cihazınızın orijinal olmaması, benzeri şarj sorunlarına neden olacaktır. Cihaz orijinal olsa bile Şarj olurken şarj yüzdesi azalıyor sorununu yaşayabilirsiniz. Bu durumda şarj cihazınızda ya da şarj kablonuzda sorun olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Böyle bir durum için mutlaka sağlam bir kablo ve şarj cihazı ile kontrol yapın. Donanım kısmında son olarak dikkat edeceğiniz kısım pil durumu olacak. Telefonunuz çok eski ise ya da yanlış şarj kullanımı alışkanlığınız varsa, pilleriniz ömrünü tamamlamış olabilir. Bataryaların ömrünü tamamlaması da bu soruna neden olacaktır. Bataryalarınızı değiştirmeniz gerekebilir. Kimyasal yaşlanmaya uğramış olan pillerde de aynı sorun karşımıza çıkıyor.

Yazılımsal Olarak Karşılaşabileceğiniz Sorunlar

Bu sorunun ana kaynağı donanımsal sorunlardır. Sıkıntınız donanımsal ise yukarıda işlemleri yaptığınız zaman sıkıntı çözülecektir. Fakat sorununuz yazılımsal da olabilir. Güncelleme hataları, güncelleme sırasında yaşanacak olan sorunlar, virüs ve benzeri casus yazılım etkileri gibi etkiler nedeniyle de şarj yüzdesi azalıyor sorununu yaşayabilirsiniz.

Bu gibi bir sorun yaşadığınız zaman telefonunuzu sıfırlamanız ya da güncellemeleri yeniden yüklemeniz yardımcı olacaktır. Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi için telefonuzun ayar menüsü üzerinden yazılım güncellemeleri kısmını ziyaret etmeniz ve buradan sıfırlama işlemini gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır. Burada bilmeniz gereken nokta, sıfırlama işlemi sonrasında tüm bilgilerinizin gidecek olması. Sıfırlama işleminden önce bilgilerinizi yedeklemek isterseniz, bu durumu göz önüne almanız gerekiyor.