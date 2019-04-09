Telefonunun Donanımsal Sorunları Nasıl Belirlenir?

Akıllı telefonlar, kullanıcılara farklı işlevler sağlayan ve yardımcı olan çeşitli donanımlardan oluşur. Teknisyenler, cihazın durumunu belirlemek için bilgisayarda olduğu gibi cep telefonu donanım test yazılımını kullanır.

Ancak bunu yalnızca akıllı telefonlarınızdan da yapabilirsiniz. Bu programlar, donanımların düzgün çalışıp çalışmadıklarını görmek için tüm sensörlerin durumunu gözden geçirir. Yeni bir telefon alırken donanımsal sorunları test etmek yararlı olabilir.

Donanım ve sensörlere göre cihazın performansını kontrol etmek, cihazın satın almaya değer olup olmadığına karar vermenizi sağlar. Ayrıca, cihazın kullanımının zayıf olmasına neden olabilecek herhangi bir sorunu da bulabilirsiniz. Bu nedenle, akıllı telefonların sensörlerini ve donanımını kontrol etme yöntemlerini bilmek istiyorsanız, yazımızı dikkatlice okuyun.

Android ve iPhone’da Sensörleri ve Donanımı

Kontrol Etme Yöntemleri

Burada genel olarak işinize en iyi yarayan yöntemleri bir araya getirdik. Bunların birkaçı akıllı telefonların içerisinde gelen dahili ayarlarla yapılırken, bazıları üçüncü taraf uygulamalar ile kontrol ediliyor.

Yöntem 1 – Android Donanım Test Kodu ile

Bu yöntem, cihazdaki tüm sensörleri ve donanımları test edebilen Samsung Diagnostic Tool‘u açtığı için Samsung cihazları arasında en popüler olanıdır. Donanımı kontrol etmek için hala bu yöntemi herhangi bir Android cihazında deneyebilirsiniz.

1- İlk olarak Telefon uygulamasını açın ve ardından *#0*# yazın. Son numarayı yazdığınızda, cihaz aşağıdaki resimde gösterildiği gibi telefon test menüsünü otomatik olarak açacaktır.

2. Burada SCREEN, DISPLAY, RECIEVER, VIBRATION, CAMERA, SENSORS, TOUCH vb. gibi tüm donanımları kontrol edebilirsiniz. Kontrol etmek istediğiniz seçeneğe tıklamanız yeterli, ardından ayrıntılarını ve işlevlerini görebileceksiniz.

Burası bir test noktası olduğu için dilediğinize tıklayarak işlem yapabilirsiniz. Herhangi bir sorun karşısında doğrudan bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yöntem 2 – Z – Device Test Uygulamasını Kullanarak

1. Play Store’a gidin ve Z-Device Test uygulamasını indirin veya buraya tıklayın . İndirilip yüklendikten sonra uygulamayı açın.

2. Şimdi uygulamayı açtığınızda, özel simgeleri olan çeşitli donanım ve sensörler göreceksiniz. Bu simgelerde yeşil onay işareti veya kırmızı çarpı işareti göreceksiniz.

Yeşil onay işareti, cihazınızın belirli bir donanıma veya sensöre sahip olduğu ve kırmızı çarpı cihazın bu donanıma sahip olmadığı anlamına gelir.

3. Simgeye tıkladığınızda, o sensörün veya donanımın iyi çalışıp çalışmadığını belirleyebileceğiniz tüm detayları, sayıları ve rakamları gösterecektir.

Yöntem 3 – Phone Test (Hardware info) Kullanarak

tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz. 1. Bu yöntemde, cihazınızın bilgilerini görebileceğiniz ve mevcut çeşitli donanım ve sensörlerin durumunu kontrol edebileceğiniz Phone Test özelliğini kullandık. Burayauygulamayı indirebilirsiniz.

2. Uygulamayı çalıştırdığınız da 3 adet seçenek çıkacak. Buradaki Single Test ile test etmek istediğiniz sadece bir donanımı veya sensörü seçebilirsiniz. Full Test ile bütün sensörleri test etmeniz mümkündür.

Uygulamada bazı testler tam ekran modunda çalıştığı için Ses kısma ve yükseltme tuşları ile onay tuşlarını getirebilirsiniz.