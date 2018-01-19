Telefonunuzdaki Belgeye Noter Onayı: Notarize Nedir?

Hukuk sistemi son yıllarda teknolojinin gelişimine tam olarak uyum sağlamasa da yeni Notarize uygulaması ile telefonunuzdaki belgeyi notere gitmeden onaylatabilirsiniz. Böylece belgeleri noter tasdik etmenin verdiği rahatsızlıktan ve fiziksel efordan kurtulabilirsiniz. Noterde bekleyeceğiniz sıra ve diğer zorlukları söylemek dahi istemiyoruz.

Heyecanlandınız farkındayız. Ancak bu uygulama malesef sadece Amerika’da geçerli. İlerleyen aylarda Türkiye için mümkün olur mu? Bilemiyoruz. Bizce bu ihtimal bir hayli düşük.

Google Play Store‘da Notarize adında yeni bir uygulama yayınlandı. Kimsenin beklemediği ve şaşkınlıkla karşılaştığı bu uygulama belgelerinizi dijital olarak noter onaylı hale getiriyor.

Uygulama bekleme süresinin 1 dakikadan az olduğunu ve 7/24 noterlik hizmeti sunduğunu iddia ediyor.

Notarize ayrıca tüm belgeleri noter tasdiği edememektedir. Evlilikler, istek/güven, araç satış ve I-9 formları gibi istisnaların olduğu bir liste bulunmaktadır. Şu an için yalnızca Virginia eyaletinde tanınan bu uygulama önümüzdeki aylar ve yıllarda tüm dünyaya yayılmayı hedefliyor.