Telefonunuzu Şarj Ederken Yapılan 7 Yanlış!

Günümüzde artık her insan akıllı telefon kullanmaya başladı. Ancak çoğu insan hala akıllı telefonlarını şarj ederken birçok doğru bildiği yanlışı yapıyor. Bu yanlışlar genellikle eski nesil cihazların bize kazandırdığı şarj etme alışkanlığımızdan dolayı oluyor. İşte akıllı telefonlar ile değişen şarj davranışlarının yanlış olanlarını sizler için listeledik;

1. Akıllı Telefonunuzu Sabaha Kadar Şarj Etmek!

Birçok kullanıcı akıllı telefonlarında eski nesil telefon gibi sabaha kadar şarja bırakılmasının zararlı olduğunu düşünüyor. Ancak akıllı telefonlar tam doluma ulaştıktan sonra otomatik olarak elektrik akışını keser ve böylelikle ortada tehlikeli bir durum olmaz.

2. Yeni Telefonları İlk Şarjımı %100’e Kadar Yapmak!

Doğru bilindiği sanılan ancak yanlış olan bir diğer davranış ise akıllı telefonunuzu kutudan çıktan sonra şarjını tam bitirip sonra ilk olarak %100’e kadar şarj etmeliyiz şeklinde oluyor. Ancak akıllı telefonunuzu tamamen şarj etmenize gerek yoktur. Çünkü bu durum sadece eski nesil telefonlar için geçerliydi.

3. Telefonu Şarja Takılı Bir Şekilde Kullanmak!

Kullanıcıların birçoğu telefonlarını şarj olurken kullanmaktan kaçınıyorlar. Eğer sahte bir telefon veya sahte bir şarj adaptörü kullanmıyorsanız bu orijinal cihazlarda sıkıntı çıkaracak bir durumda değil.

4. Telefonunun Kapanmasını Beklemeden Şarj Etmek!

Akıllı telefonları hiç kapanmadan aylarca böyle bir şekilde şarj etmek telefonunuzun batarya sağlığı açısında pek iyi olmaz. Akıllı telefonları birkaç kez kapandıktan sonra şarj etmenizde fayda var.

5. Konum Verisinin Açık Olması Bataryayı Hızlı Tüketir!

Konum verisinin açık olması akıllı telefonunuzun şarjını bitirmez ancak konum verisini almasına izin verdiğiniz uygulamalar arkaplanda çalışarak cihazınızın şarj tüketimini hızlandırır.

6. Telefon Aşırı Isınınca Soğuk Yerde Tutmak!

Eğer akıllı telefonunuz aşırı ısınma yapıyorsa cihazınızı soğutmak yerine onu teknik servise götürmeniz daha faydalı olacaktır.

7. Telefonun Şarjı Tamamen Bitmeden Şarj Etme!

Çok uygulanan yanlışlardan bir tanesi de cihazınızın bataryasının tamamen bitmeden şarja takılmaması oluyor. Bu durumda eski nesil cihazlar için geçerliği olduğu için akıllı telefonunuzu en sağlıklı şekilde %30 ile %80 aralığında şarja takmanız daha yararlı olacaktır.