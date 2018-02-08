Telegram, dinlenmeden kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Anlık mesajlaşma uygulamasının son sürümü olan 4.8 de otomatik gece modu, video akışı ve Telegram ID projesinin ilk aşaması olan Login özellikleri dikkat çekiyor. Diğer aşamalar yıl boyunca kendini göstermeye devam edecek.

Video akışı ile, videoları onları tam olarak indirmek zorunda kalmadan hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Bu özellik, Telegram 4.8 ve daha yeni sürümlerde yeni yüklenen içerikle uyumlu. İçeriği izlerken, ilerleme çubuğunda ne kadar içeriğin önbelleğe alındığını gösteren açık gri bir şerit görülmekte.

Yeni eklenen otomatik gece modu varsayılan olarak açık değil, ancak Ayarlar> Tema> Otomatik Gece moduna giderek kolayca etkinleştirilebilir. Özellik, düşük ışık koşullarında otomatik olarak açılabilir, eşik değeri istediğiniz gibi değiştirilebiliyorsunuz. Ya da belirli biz zamanda gece moduna geçmek için ayarlayabilirsiniz. Telegramın konumunuzu öğrenmesine izin verirseniz, gece modunda ne zaman geçiş yapılacağını otomatik olarak belirleyecektir. ‘Preferred Night Theme’ ayarını kullanarak, gece boyunca hangi temanın geçiş yapacağını seçebilirsiniz.

Eklenen son özellik Telegram Giriş. Harici web siteleri artık kullanıcılara kendilerini yetkilendirmek için bir yol sağlamak için bir Telegram Giriş Eklentisini ekleyebiliyor. Telegram Girişini ilk kez kullanırken, tarayıcınızı yetkilendirmek için Telegram istemcisine onay mesajı göndermek için telefon numaranız istenir. Kurulduktan sonra, eklentiyi destekleyen her sitede iki tıklamayla oturum açabilirsiniz.

Duyuruda, Telegram şunları söyledi:

“Kabul et’i tıklamak, Telgraf adınızı, kullanıcı adınızı ve profil resminizi web sitesi sahibine gönderir. Telefon numaranız gizli kalır. Web sitesi, botlarından size mesaj göndermek için izin de isteyebilir. “

Telegram Giriş ile bir web sitesinde oturum açarak, bu siteye konuşmalarını sahip oldukları herhangi bir botla otomatik olarak başlatma olanağını veriyorsunuz. Botlar, hesap ekstreleri, sevkiyat takibi, uçuş güncellemeleri ve daha pek çok şey de dahil olmak üzere müşteri desteği sağlamak, ödeme kabul etmek veya herhangi bir bildirim göndermek için kullanılabilir.

Güncelleme zaten Android için mevcut ve iOS kullanıcıları da güncellemeyi bekleyebilir. Bu özellikler gelecekteki bir güncellemede Telegram X’e de ulaşacaktır.