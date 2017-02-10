Telegram Uygulaması Android Wear 2.0 İçin Yayınlandı

Android Wear 2.0 platformu 8 Şubat‘ta piyasaya sürüldü ve Telegram uygulamasının geliştiricileri platform için çoktan hazırdı ve bunu bekliyorlardı. Yeni uygulama oldukça güçlü ve kullanıcıların sohbete sesli, metinli, emoji veya çıkartmalara göz atmasına ve cevaplamasına olanak tanıyor. Uygulamada grup oluşturma yeteneği bile mevcut.

Telegram‘ın açıklamalarına göre, Wear platformuna gelen uygulama tema desteğine sahip olarak çıkarıldı.

Telegram’ın duyurusu:

“Google, akıllı saat platformları için Android Wear 2.0’ı piyasaya çıkardı. Platform bağımsız uygulamaları destekliyor, bu nedenle bugün Android Wear 2.0 için Telegram uygulamamızı piyasaya sürüyoruz. Mükemmel bir uygulamadan bekleyebileceğiniz kompakt, güzel ve süper hızlı bir uygulama.”

Android Wear 2.0 için ünlü mesajlaşma uygulamasını, Android Wear 2.0 çalıştıran saatlerde bulunan Google Play Store‘dan indirilebilir durumda. Fakat şu an Google’ın yeni işletim sistemini yalnızca bir avuç cihaz destekliyor.