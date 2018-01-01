Telegram mesaj uygulaması yeni bir güncelleme almaya başladı. Sürüm 4.7 olarak gelen bu güncelleme ile Android‘de birden çok hesap için uygulamaya izin veriliyor. Artık telefonunuzda 3 farklı Telegram hesabı (tabiki farklı telefon numaralarına bağlı) ekleyebiliyorsunuz.

Hesaplar arasında geçiş yapmak için yan menüyü kullanabilirsiniz. Ayrıca tüm hesaplardan gelen bildirimler varsayılan olarak etkin durumda olduklarını da belirtelim. Bunu bildirim ayarları menüsünden de değiştirebilirsiniz.

Güncelleme aynı zamanda uygulamaya hızlı yanıt özelliği de ekliyor. Bu işleve erişmek için bir sohbetteki herhangi bir iletiyi yalnızca hızlıca sürükleyin.

Hem Android hem de iOS müşterilerine hızlı yanıtlar eklendi. IOS’ta güncelleme ayrıca “Day” teması için farklı yazı tipi boyutları ve farklı renkleri de içeriyor.