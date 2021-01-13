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Telegram ve Signal Milyonlarca Kez İndirildi – Whatsapp’ın Sonu Mu Geliyor ?

Whatsapp'ın yeni gizlilik politikasından sonra alternatif uygulama Telegram ve Signal, rekor bir indirme oranı elde etti...

Şevval Oltancıoğlu

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Telegram

Son WhatsApp gizlilik değişiklikleri hayata geçirildikten sonra, Signal ve Telegram‘ın kullanıcı sayıları neredeyse on sekiz katına çıktı. Kısa bir süre içinde, her iki mesajlaşma platformu da milyonlarca yeni kullanıcıyla buluştu.

Önce Signal‘den bahsedersek, mesajlaşma uygulaması büyük bir yeni kullanıcı akını gördü ve şirket her gün bir milyona indiriliyor. Facebook, yakın zamanda WhatsApp ve diğer platformlar için gizlilik politikasını güncelleyerek, kullanıcılarının veri güvenliği ve gizliliği konusunda çok fazla eleştiri aldı.

Signal

O zamandan beri, çoğu kullanıcı sadece 810.000‘den fazla indirme oranına sahip Signal gibi alternatiflere geçti. ETNews raporuna göre, bu uygulama sadece bir haftada yaklaşık 18 kat büyüme kaydetti.

WhatsApp’ın en son gizlilik politikası, şirketin konum, telefon numarası dahil olmak üzere kullanıcı verilerini ana şirketi Facebook ve Instagram ve Messenger gibi diğer sosyal medya platformlarıyla paylaşma hakkını saklı tutuyor.

WhatsApp

Signal’e benzer şekilde, Telegram da platformun son 72 saat içinde 25 milyon yeni indirme görmesiyle büyük bir yeni kullanıcı akını gördü. Bu rakamın tüm yeni kullanıcıların yüzde 38’i ise Asya’dan geliyor.

Avrupa gibi diğer bölgeler yüzde 27, Latin Amerika ve MENA bölgeleri sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 8 paya sahip. Dünyanın daha fazla gizlilik bilincine sahip olmasıyla birlikte, WhatsApp’tan geçiş, temelde uygulamadan daha iyi gizlilik standartları ve kullanıcı verileri koruması sunan diğer platformlara kitlesel bir çıkışa yol açtı. WhatsApp’ın şu anki çıkmazına nasıl tepki vereceği ise henüz bilinmiyor.

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KaynakThe Verge

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