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Telegram, WhatsApp Gibi Bir Güncelleme Yayınladı!

Yeni yayınlanan Telegram güncellemesi ile konuşmalarınızı dışa aktarabileceksiniz... Aynı zamanda Whatsapp'tan taşıyabileceksiniz.

Ayşen Sıla

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Telegram

WhatsApp, gizlilik politikasını ve hizmet şartlarını değiştirdikten sonra son zamanlarda büyük bir tepkiyle karşılaştı. Sonuç olarak, insanlar diğer platformlara geçmeye başladı. Telegram gibi alternatif uygulamalar da büyük ilgi gördü. Telefon diğer uygulamalardan sohbet geçmişini içe aktarmak için bir güncelleme yayınladı.

Bir blog gönderisinde, Telegram sohbetlerin diğer sosyal medya uygulamalarından nasıl taşınacağını paylaşıyor. Ocak ayında 100 milyon indirmeye tanık olan şirket, kullanıcıların videolar ve belgeler dahil olmak üzere sohbeti içe aktarabileceğini söylüyor. Şu anda desteklenen uygulamalar arasında WhatsApp, Line ve KakaoTalk bulunuyor diyebiliriz.

Bir Sohbeti Android/iOS’ta Uygulama içinde taşımak için, Sohbetleri dışa aktar’a basın ve görüntülenen Paylaş menüsünde Telegram’ı seçin. Sonra aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Android : Donor Uygulamasını açın (örn. WhatsApp) –> Bireysel Sohbet/Grup –> Diğer > Sohbeti Dışa Aktar’a dokunun, ardından Paylaş Menüsünde Telegram’ı seçin.

iOS : Benzer şekilde, WhatsApp’ta WhatsApp-> İletişim Bilgileri / Grup Bilgileri sayfasını açın, Sohbeti Dışa Aktar’a dokunun, ardından Paylaş menüsünde Telegram’ı seçin.

Telegram

Not : iOS’ta, Sohbet-> Dışa Aktar’da sola kaydırarak da sohbetleri doğrudan dışa aktarabilirsiniz.

Bunu yaptığınız anda, mesajlar Telegram’a Zaman Damgaları dahil olmak üzere o güne taşınacaktır. Bu, sohbeti taşınan aynı Kullanıcı/Gruba bildirilecek ve mesajları görebileceği anlamına geliyor da diyebiliriz.

Tüm verileri Bulutta depolayan Telegram, yerel depolamayı (Mesajlar, Belge, Videolar dahil) silebildiğiniz ve gerektiğinde yeniden indirebileceğiniz için depolamadan da tasarruf sağlıyor.

Geçiş özelliğinin yanı sıra, Telegram’ın yeni güncellemesi, Gizlilik için başka iyileştirmeler de getiriyor. Örneğin, artık aynı anda herkes için grupları, gizli sohbetleri ve arama geçmişini silebilirsiniz. Aynı zamanda Telegram, daha iyi animasyonlarını da kullanıcılarına sunacak diyebiliriz.

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