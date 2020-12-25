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Telegram’a Güncelleme Geldi – Grup Sesli Sohbetleri, Yeni Animasyonlar, SD Kart Desteği Ve Dahası

Evden işlerimizi yürüttüğümüz şu günlerde, Telegram'a harika bir güncelleme geldi. İşte güncellemenin getirdiği yenilikler...

Ayşen Sıla

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Telegram

Telegram, Grup faaliyetleriyle ilgilenmeye daha fazla vurgu yapıyor gibi görünüyor. Ekim ayında, Genel Kanallara yorum bölümleri ve anonim yöneticiler gibi özellikler getiren uygulama şimdi, en son güncellemeyle sanal ofis benzeri deneyimi iyileştirme konusunda oldukça başarılı güncellemeler yaptı. Yeni güncelleme her zaman açık Sesli Sohbetler, SD depolama desteği ve daha fazlasını beraberinde getiriyor.

Telegram, blog gönderisinde Sesli sohbetleri kullanmanın faydalarını açıklıyor. Şirkete göre, yeni Sesli Sohbet yalnızca Sesli aramanın yerine geçmiyor, ancak “benzer hedeflere ulaşıyor”. Kesin olarak, Gruplar artık bu özelliği açabilir ve Discord Uygulamasının özelliklerine benzer bir Sesli Sohbet odası haline getirebilir.

Telegram

Sesli Sohbetler

Bir Grubun Profiline giderek grubunuz için bir Sesli Sohbet oluşturabilirsiniz -> (⋮) -> Sesli Sohbeti Başlat seçeneğine dokunun. Bir sohbete katıldıktan sonra, kullanıcılar Uygulamada başka şeyler de yapabilir. Aynı gruba girerseniz, en üstte o anda kimin konuştuğunu gösteren özel bir çubuk görüyorsunuz. Telegram, bireylerin ayrıca istedikleri zaman erişmek için özel bir sohbet ve mikrofon geçişi yapabileceğini de belirtti.

Android kullanıcıları ayrıca, sistem genelinde bir kayan widget işlevi ile tam teşekküllü bir deneyim yaşayabilecekler. Ekranda üç seçenek gösteriyor – Hoparlör, Mikrofon, Ayrıl düğmesi. Telegram’ın dediği gibi, Sesli Sohbet birkaç bin katılımcı içerebiliyor ancak kesin bir sınır varsa bilinmiyor.

Masaüstü modu için, Sesli Sohbetler ayrıca Bas-konuş kısayolunu da bulunduruyor. Pencere canlı olmadığında bile, canlı yayına geçmek ve mesajınızı seslendirmek için Ara Çubuğu tuşunu basılı tutabilirsiniz. Her durumda, Gelecekteki güncellemeler Gürültü giderme, video ve ekran paylaşımı gibi iyileştirmeler de getirecek.

Diğer Eklemeler

Telegram, Sesli Sohbetler dışında, çıkartmalar, animasyon etiketi yüklenmeden önce bir taslağın gösterileceği şık bir güncelleme aldı. Android’de Telegram, Yeni Mesaj düğmesi için animasyonlara iyileştirmeler ekledi.

Ayrıca bu sefer önceki güncellemede olduğu gibi yeni bir animasyonlu emoji seti alıyoruz. Android’e yapılan bir güncelleme, Verileri SD karta koy seçeneğini de içeriyor.

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KaynakGizmo China

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