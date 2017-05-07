En Sade Telefon Light Phone Satışa Çıktı

Cep telefonlarından sonra hayatımıza girmeye başlayan akıllı telefonlar adeta iletişim sektörünü değiştirmeye başladı. Özellikle akıllı telefonların internet kullanımını da öne çıkarmaya başlaması artık akıllı telefonların vazgeçilmez olduğunu gösteriyor. Hemen her alanda kullandığımız akıllı telefonların bu noktada kullanımlarının biraz daha farklı bir hal aldığını da eklemek gerekiyor. Özellikle akıllı telefonlarda uygulama desteği ve internet desteğinin de açıklanmasıyla beraber bir nevi telefonlar bilgisayar görevi görmeye başladı. Artık hemen hemen her amaca yönelik kullanılmaya başlayan akıllı telefonların bu yapısına ise bambaşka bir yaklaşım sunan yeni seri Light Phone telefonlar ise akıllı telefon tanıtımını değiştirmeye geliyor.

Light Phone Akıllı Telefonları Nasıl Bir Yapıya Sahip?

Light Phone tam olarak bir akıllı telefon niteliğinde piyasaya sürüldü. Fakat telefonun ne yüksek işlemci özellikleri ne işlemcileri destekleyen bellek miktarları ne 4K çekim yapabilen kamera özellikleri ne de hemen her uygulamaya destek veren işletim sistemleri var. Öyle ki Light Phone akıllı telefon serisi tüm bu özelliklerden uzak bir akıllı telefon serisi. Telefonun tek amacı aslında unutmaya başladığımız ve bir telefondan asıl beklenen şey yani iletişim.

Light Phone akıllı telefonlarında ne yüksek işlemci teknolojileri ne de akıllı telefonları öne çıkaran sistem özellikleri gibi hiçbir detay yok. Light Phone sadece telefon olarak kullanılmak için sunulmuş olan bir seri. Bu telefonun kullanım amacı sadece iletişim olarak tanımlanıyor. Yani bir telefonun asıl amacı olan sadece iletişim için bir telefon kullanmak istiyorsanız karşınıza ilk çıkan ürün Light Phone serisi olacak. Telefonda yapabileceklerinizin genel olarak sadece arama ve arama cevaplandırma olduğundan bahsettik. Şimdi ise biraz daha detaylı ele alalım.

Hiçbir Ek Özellik Ve Uygulama Desteği Yok

Telefonun boyutu bir kredi kartı boyutu kadar. Üstelik incelik konusunda da benzerine pek rastlanılmayan bir incelik oranı sunulduğunu da belirtelim. Light Phone telefonlarının tasarımları da oldukça sadece. Bildiğiniz dikdörtgen bir kutu benzeri bir telefonla karşı karşıya olduğunuzu belirtelim. Ne arka ne de ön kısımda bir kamera yer almıyor. Tek yapabildiğiniz arama yapmak ve aramaları cevaplamak.Bunun dışında Android’in sadece sınırlı bir arayüz özelliğini öne çıkaran telefonun tek detayı ise saat ekranını saat gösteriyor olması.

Bunun dışında hiçbir farklı özellik bulamıyorsunuz. Hatta arama işlemi için bir hat kullanımı yapmanıza bile gerek yok. Sadece telefon için sunulan arama özelliklerini kullanarak kendi akıllı telefonunuzdan yönlendirme yapma gibi bir ayrıcalık da sunuluyor.Bu ayrıcalıkla beraber Light Phone serilerinin özellikle ikinci telefon olarak çok sık tercih edileceği belirtiliyor. Ekstra olarak telefonlarda hat kullanmak isteyen kullanıcıların ise 5 dolar gibi bir ücret ödemelerinin gerektiği belirtiliyor. Bu ücret sonrasında standart olarak kullanımda açılmış oluyor.

Light Phone Fiyatı

Aslında bir geliştirme projesi olarak piyasaya duyurulan telefonların şimdi ise aldığı desteklerle beraber satışa çıkmaya başladığı belirtiliyor. Şu an için ön siparişleri açıklanan telefonların satış fiyatı olarak ise 150 dolar açıklaması var. Şimdilik telefonların sadece belli başlı bölgelerde satışa çıkacağı belirtiliyor.

Buna karşın proje aşamasında istenen desteğin elde edilmesiyle beraber telefonların satışa çıkarıldığı bölgelerinde genişletileceği belirtiliyor. Şimdilik sadece belli sayıda satışı olan serilerin ne kadar başarı elde edeceği de akıllı telefon dünyasında merak unsuru oldu. Zira sadece arama yapabilen bir telefon fikri oldukça uzaklaşmaya başladı.