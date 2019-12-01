TENAA Listesi Lenovo L79041’in Aslında Lenovo Z6 Pro 5G Olduğunu Açıkladı

Lenovo’nun yakında yeni bir 5G akıllı telefon piyasaya sürmeyi planladığına dair haberler vardı, ancak son bulgulardan sonra okuyucularımıza fazla heyecanlanmamalarını tavsiye ediyoruz. Model numarası L79041 olan telefon teknik olarak yeni bir 5G cihazı değil, Lenovo Z6 Pro 5G.

Lenovo, 12 Aralık’ta satışa çıkması planlanan Z6 Pro 5G için kayıtlara başlamış durumda. Bundan önce, telefon 3C ve TENAA’da göründü ve insanların ünlü markadan yeni bir 5G telefonunun çıkacağına inanmasına neden oldu. Fakat bu telefon Z6 Pro 5G‘den başkası değil. Bunu, cihazın özellik sayfası olan TENAA listesi ve Lenovo’nun kendi web sitesindeki listeleme sonucu doğrulayabildik.

TENAA listesi, cihazın Z6 Pro’nun 4G sürümüne benzeyen tasarımını gösteren resimlerini içeriyor. Teknik özellik belgesinde birkaç önemli özellik eksik ancak, Lenovo’nun kendi sitesinde bulunan listeler bütün iddialara engel oluyor.

Lenovo Z6 Pro 5G (Lenovo L79041), su damlası çentikli 6,39 inç FHD + (1080 x 2340) OLED ekrana sahip. Cihazda, 8GB RAM ve 256GB depolama ile birlikte bir Snapdragon 855 işlemci var. Bununla birlikte, TENAA’nın listesi de 6GB + 128GB ve 12GB + 512GB sürümleri de olacağını söylüyor.

Telefonun bir güzellik modu ve 1080p ve 720p video kaydı için destek 32MP f / 2.0 selfie kamerası mevcut. Cihazın arkasında 48MP f / 1.8 birincil sensör bulunuyor ve 16MP f / 2.2 125 derece, süper geniş açılı kamera, 8MP f / 2.4 telefoto ve 2MP f / 1.8 süper video kamerayla eşleştiriliyor. Aynı zamanda gece çekimi modu, makro modu ve pro modu da var.

1 - 2

Lenovo Z6 Pro, USB Type-C ile 27W hızlı şarj etme desteği olan 4000mAh batarya ile piyasaya sürülecek. Ne yazık ki, NFC yok, ses jakı da yok. AptX HD, LDAC ve TWS protokolünü destekleyen bir ekran parmak izi tarayıcı, Bluetooth 5.0 mevcut. Telefon ayrıca Coldfront 2.0 adı verilen yeni bir soğutma teknolojisine sahip ve Lenovo One’ı destekliyor.

Lenovo, Android Pie’yi temel alan ZUI 11 ile telefonu satışa sunacak. TENAA ve Lenovo’nun sitesinde bulunan telefon görüntüleri, Navy Blue adlı bir renk modelinden, ancak TENAA, gümüş ve altın versiyonları da olacağını söylüyor. Lenovo Z6 Pro 5G fiyat etiketi 469 dolar (yaklaşık 2.695 Türk Lirası) değerinde.