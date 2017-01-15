Terraria Sistem Gereksinimleri

Terraria PC için ideal Sistem Gereksinimlerini hazırladık. Bilgisayarım Terraria oyununu kaldırır mı diye düşünmeyin çünkü çok düşük seviyelerde bir sistem gereksinimi ihtiyacınız olacak.

Terraria oyunu için pentium işlemcili bir bilgisayar bile size fazlasıyla yetecektir. Tahmin ediyoruz ki Pentium’un altında bir bilgisayar zaten yoktur!. Yanılıyor muyum ? Bu arada olur da oyun hakkında sormak istediğiniz bişey olursa lütfen aşağıdaki yorum alanını kullanarak bizlere iletin.

Terraria oyunu ideal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Pentium 4 1.6GHz ya da AMD Athlon XP 1700+

Ekran Kartı: GeForce 8500 GT ya da Mobility Radeon HD 3650

Ram: 512 MB

İşletim Sistemi: Windows Xp, 32 bit

Direct X: 9

Gereken boş hafıza: 200 MB

Terraria oyunu Videosu