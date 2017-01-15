Terraria Sistem Gereksinimleri

Sistem Gereksinimleri Haberleri
Terraria PC için ideal Sistem Gereksinimlerini hazırladık. Bilgisayarım Terraria oyununu kaldırır mı diye düşünmeyin çünkü çok düşük seviyelerde bir sistem gereksinimi ihtiyacınız olacak.
Terraria oyunu için pentium işlemcili bir bilgisayar bile size fazlasıyla yetecektir. Tahmin ediyoruz ki Pentium’un altında bir bilgisayar zaten yoktur!. Yanılıyor muyum ? Bu arada olur da oyun hakkında sormak istediğiniz bişey olursa lütfen aşağıdaki yorum alanını kullanarak bizlere iletin.
Terraria oyunu ideal Sistem Gereksinimleri
Terraria oyunu Videosu