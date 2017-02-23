Tesla, 2016’da 746 Milyon Dolar Zarar Etti!

Geçen yıl SolarCity’i satın alarak güneş enerjisi panellerine genişletilen lüks elektrikli otomobil ve pil tedarikçisi Tesla, 2016 yılı için 7 milyar $ ‘lık net gelir kaybı kaydetti. Bu gelirlerin 5.59 milyar $’ ı otomotiv gelirleri idi. Kaliforniya merkezli otomobil üreticisi Palo Alto, dördüncü çeyreğinde ve çeyrek yıllık raporunda, toplam 22.000 araç sattı ve bu yıl toplam 76.230 araç teslim etti.

Tesla’nın Wall Street analistleriyle yaptığı web konferansı çağrısında CEO Elon Musk, 35.000 $ fiyatlı Model 3 sedanının yılın ikinci yarısında üretime başlaması için programda olduğunu belirtti. Hattın ilk otomobilleri için çalışanlara gideceklerini belirtti, “çünkü müşteriler onlardan deneyim almadan önce bir geribildirim döngüsü olması iyi”

Musk, Tesla‘nın Model 3‘ün konfigüratörü otomobil satışa sunulmadan kısa süre önce çevrimiçi olmayacağını söyledi. “Sanırım muhtemelen üç ila dört ay uzaklıktadır.”

Tesla Model 3‘ün Model S ve Model X’ten daha basit, daha ucuza kurulacak bir otomobil olacağı ve bu modellerin her ikisi de tipik olarak 100.000 ABD Doları’nın üstünde yer alacağı ile ilgili birkaç ayrıntıyı açıkladı.

“Çok çekici bir otomobil olacak, ancak daha basit bir tasarım olacak” ve “Otomobil üretimini geçmişten çok daha iyi anlıyoruz.” dedi Musk.

Model 3‘ün iki ekranın yerine bir güç kaynağı, Model S ve Model X’in iki güç kaynağı ile bir ekran içerisine sahip olacağını söyledi. S ve X’deki kendinden ön kulplu kapı kolları gibi, 3 kilometre yerine 1/2 kilometre kablolama ve daha az lüks özelliklere sahip olacak.

Tesla Model 3 Birinci Gün’den karlı mı? Bir analist sordu.

Musk, “Haftalık 5.000 araçlık bir kapasite” olarak belirlenen zamana dikkat çeken Musk, “üstel üretim sayıları nedeniyle kazançlı olmayacak” dedi. Ancak Musk, Tesla’nın yıl sonunda Model 3 kapasitesine ulaşacağını ve bu sayede “uygun fiyatlı” elektrikli otomobilin Model S ve Model X ile aynı kar marjına “oldukça yakın” olacağını önermişti.

Tesla ve Wall Street analistleri, Model S’nin ve Model X’in, geleneksel otomobil üreticilerinin milyonlarca parçayı satın alabilme yetenekleri ile sadece yüzde 20-25’lik bir kar marjı elde ettiklerini ileri sürdüler. Tesla’nın birim marjına rağmen şirket nadiren net kar bildirdi. Tesla, geçen çeyreğin yalnızca üçüncü çeyreğinde net kar etti ve diğer üç çeyrek için de kayıp oldu.

Tesla, 2,750 Model Ses ve Xes’in yıl sonundan önce Avrupa ve Asya’ya teslim edilmesini “Ekim ayından başlamak üzere kısa vadedeki üretim zorlukları nedeniyle geçti” ve 2016 teslimatları, analistlerin beklediği 80.000 adetin altında kaldı. Aralık ayının başında, “şirket, en yeni Autopilot yarı otonom donanımına geçiş yaparken. Tesla, yılsonunda bir diğer 6.450 araç transit olarak müşterilere gönderildi ve 2017 yılının ilk çeyreğinde teslimat olarak kabul edileceklerini söyledi.

Nihai dördüncü çeyrekte 22.000 kadarının teslim ettiği toplamda 12.700 tanesi Tesla Model S Sedan ve 9.500 adet Model X spor araç idi.

ABD’de tüketim, Tesla’nın küresel satışlarının kabaca üçte birini oluşturuyor. Tesla, 2016 yılında Automotive News’a göre % 5,4 artışla 26.725 araç sattı. Bu, 24,000 Model Ses ve 2,725 Model Xes’den oluşuyordu.

Musk, Tesla’nın önceki üretim planlarını yerine getireceğini yatırım camiasına güvence verdi.

“Halen 2018 yılında yarım milyon, 2020 yılına kadar 1 milyon inşa edebilmemiz gerektiğini düşünüyorum.” diye sözlerini bitirdi.