Tesla, 2017 Yılının İlk Çeyreğinde 397 Milyon Dolar Zarar Etti!

Tesla Çarşamba günü, 2017 yılının ilk çeyreği için 2.7 milyar dolarlık gelirden 397 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. Wall Street’in beklediğinden daha fazla ve 2016 yılının ilk çeyreğinde bildirilen kayıbından 179 milyon dolar daha fazla zarar gördüğünü bildirdi.

Tesla, beklenen 35.000 $ ‘lık (vergi öncesi tutar) Model 3’ün gelişimini hızlandırıyor. Bu seneki daha büyük kayıp, geçen çeyreğin 2.7 milyar doları ile karşılaştırıldığında, bir önceki yıla kıyasla 0.9 milyar dolarlık daha yüksek gelirlerin bir sonucu oldu.

Detroit News, borsa analiz sitesinde Seeking Alpha’nın aktardığına göre, Tesla’nın ortalama işlem fiyatı olan 95.000 dolarlık bir fiyatla 13.184 dolar kaybettiğini bildirdi. CEO’su Elon Musk, konferans çağrısında analistlerle yaptığı konuşmada, “Tesla’nın Model 3‘te nasıl para kazanacağını görmek zor. Bu yeni otomobilin iki üç aya yetişebilir. Model S ve Model X kadar otomatik hale getirildi ve üretilmesi çok daha basit” dedi.

Tesla Model 3 “daha kolay” ve çok daha verimli, düşük maliyetli tedarik zinciri ile. Musk, “Bildiğimiz kadarıyla herhangi bir sorun yok” dedi.

Planlar, Tesla araç üretimini 2017 yılının sonuna kadar ayda 5.000 adet artırmak olacak. Tesla’nın, Model 2020 ya da 2019 yılına kadar Model 3’e dayalı Model Y spor / yardımcı araçlarını piyasaya çıkarmayı umduğunu ve Tesla’nın bu sonbaharın açıklanması planlanan yarı kamyon prototipi Model 3‘ün motor ve diğer bileşenlerini maliyetleri düşürmek için kullanacağını açıkladı.