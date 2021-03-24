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Tesla Arabalar, Artık Bitcoin İle Satın Alınabilecek!

Tesla araçları artık bitcoin ile satın alinabilecek. İşte açıklamaya dair detaylar ve diğerleri...

Ayşen Sıla

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Tesla

Tesla’nın patronu Elon Musk Çarşamba günü yaptığı açıklamada, insanların artık şirketin elektrikli araçlarını Bitcoin kullanarak satın alabileceklerini ve bu seçeneğin bu yılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri dışında da kullanılabileceğini söyledi.

“Artık bitcoin ile bir Tesla satın alabilirsiniz” diye tweet attı ve Tesla’ya ödenen bitcoin’in geleneksel para birimine dönüştürülmeyeceğini sözlerine ekledi.

Elektrikli otomobil üreticisi geçen ay 1,5 milyar dolarlık bitcoin satın aldığını ve yakında bunu otomobiller için bir ödeme şekli olarak kabul edeceğini ve dünyanın en popüler kripto para biriminin yükselen fiyatını göndereceğini söylemişti.

Twitter hesabı aracılığıyla kripto para birimlerini tanıtan Musk, geçen ay geleneksel parayı “negatif gerçek ilgiye sahip olduğunda, sadece bir aptalın başka yere bakmayacağını” söyleyerek eleştirmişti.

Nakit arasındaki farkın, S&P 500 şirketinin kripto para birimini elinde tutmasını “yeterince maceraperest” hale getirdiğini söylemişti.

Tesla

Tesla’nın bitcoin yatırımının ardından , Uber Technologies Inc. ve Twitter Inc. dahil olmak üzere birçok şirket kripto para birimi hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Uber İcra Kurulu Başkanı Dara Khosrowshahi, araç çağırma şirketinin bitcoin’e yatırım yapma fikrini tartıştığını ve “çabucak reddettiğini” söyledi. Ancak Uber’in potansiyel olarak kripto para birimini ödeme olarak kabul edebileceğini de sözlerine ekledi.

Twitter daha önce bitcoin tutma konusunda hala kararsız olduğunu söylemişti, General Motors Co. ise bitcoin’in araçları için ödeme olarak kabul edilip edilmeyeceğini değerlendireceğini söylemişti.

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KaynakDaily Sabah

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Otomobil

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