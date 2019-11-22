Tesla Cybertruck Aracını Duyurdu – Fiyatı ve Özellikleri

Elon Musk, dün akşam Kaliforniya’daki Tesla Design Center’da apokaliptik filmlerden çıkmışa benzeyen fütüristik Tesla Cybertruck isimli aracını duyurdu. Fütüristik diyoruz, çünkü Geleceğe Dönüş filmindeki arabayı kısmen andıran bir görünümü mevcut.

Tesla Cybertruck, tamamıyla güçlendirilmiş çelikten yapılmıştır. Üstelik camları da kurşun geçirmezdir. Bu kadar korumalı arabay bir de dahili havalı süspansiyon eklenince ortaya oldukça yenilikçi bir araç çıkmış oluyor. Üstelik araç elektrikli motora sahip.

Tasarım açısından Tesla, her zaman farklı yaklaşımlar sergiliyor. Tesla Cybertruck, muhtemelen en farklı tasarıma sahip. Hem bir kamyona hem de bir otomobile benziyor. Tesla, Cybertruck aracını üç farklı modelde piyasaya sürecek.

En ucuz versiyon, tek motorlu ve arkadan çekişli bir model. 39.900 dolar a mal olacak, 7.500 pound çekme kapasitesine ve 250 mil kadar tek bir şarjla yolculuk sağlayabiliyor.

bir model. a mal olacak, 7.500 pound çekme kapasitesine ve 250 mil kadar tek bir şarjla yolculuk sağlayabiliyor. Orta versiyon , çift motorlu ve dört çekişli olacak. 10.000 pound’dan fazla çekme kapasitesine sahip ve tek bir şarjla 300 milden fazla seyahat edebilecek. 49,900 dolarlık fiyata sahip.

, ve olacak. 10.000 pound’dan fazla çekme kapasitesine sahip ve tek bir şarjla 300 milden fazla seyahat edebilecek. 49,900 dolarlık fiyata sahip. Üçüncü versiyonda üç elektrikli motor ve dört çekişli. 14.000 pound çekme kapasitesi ve 500 milden daha uzun bir akü aralığı olacak. “Tri-motor” olarak bilinen bu model 69.900 dolarıdır.

Tesla Cybertruck 1 - 3

Musk, Cybertruck’un ivmesini artırdı. Musk, “tri-motor” versiyonunun 2.9 saniyenin altında saatte 0-60 mile çıkabileceğini söyledi. Tek motorlu olan ise, 0’dan 60 mile 6,5 ​​saniyede çıkıyor.