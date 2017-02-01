Tesla Dünyanın En Büyük Lityum İyon Pilini Duyurdu

Elon Musk tarafından kurulan Tesla Motors 2003 yılından itibaren elektrikli araçların üretimi ve enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmekte. Firma ismini elektrik üretiminde kullanılan alternatif akımın mucidi Nicola Tesla’dan almakta.

Kaliforniya merkezli firma geliştirdiği yeni depolama sistemi ile 2 bin 500 evin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabildiğini açıkladı. Firma Southern California Edison trafo merkezinde kurulan yeni elektrik depolama ünitesi şimdiye kadar yapılmış en büyük lityum iyon pil olduğu açıklandı. Tesisin 80 megavatsaat depolama kapasitesine sahip 396 Tesla güç kaynağının bulunduğu belirtildi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük sıkıntılarından birisi depolama ünitelerinin kapasitesindeki sıkıntıydı. Yeni depolama ünitesi yenilenebilir enerji kaynağına vereceği destek ile yenilenebilir enerji kullanımı hususunda bir dönüm noktası olabilir.