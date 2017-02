Tesla Firmasının Logosunun Sırrı Ne?

Elon Musk bir Twitter kullanıcısının sorusu üzerine resmi Twitter hesabı üzerinden Tesla firmasının logosunun ne anlama geldiğini açıkladı.

Elektrikli otomobillerin bu kadar popüler olmasında büyük pay sahibi olan Tesla firmasının logosu markanın baş harfi olan “T” ve üzerinde bir çizgiden oluşmakta. Bu yüzden logonun sadece markanın baş harfinden oluştuğu düşünülebilir. Bir markanın yola çıkışında yapması gereken en önemli aşama akıldı kalıcı bir logodur. Firmalar genelde isimlerinin baş harflerini logo olarak kullanmaktadır. Fakat Tesla firmasında bu durumun hiç göründüğü gibi olmadığı Elon Musk tarafından açıklandı.

@UKPJD Similar to SpaceX, the T is like a cross section of an electric motor, just as the X is like a rocket trajectory

— Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2017