Elon Musk‘un çalışanlarına gönderilen bir e-postaya göre, Tesla, tam zamanlı işgücünü maliyetleri düşürmek ve Model 3’ün üretiminin artırılmasını sağlamak amacıyla iş gücünü %7 oranında azaltacak.

Amerikan elektrikli otomobil üreticisinin CEO’su, “Model 3 üretim oranını arttırırken ve önümüzdeki aylarda birçok imalat mühendisliği iyileştirmesi yaparken bu kesintileri yapması gerekeceğini” söyledi.

Musk ayrıca, geçen yıl % 30’luk görünür işgücü büyümesinin “destekleyebileceğimizden daha fazla” olduğunu yazdı, bu yüzden Tesla sadece “en kritik” müteahhitleri ve geçici işçileri elinde tutmaya niyetli.

Bütün tam zamanlı çalışanlara gönderilen e-posta, Tesla’nın 2018’in üçüncü çeyreğinde, şirketin kurulduğu on beş yılda %4’lük “ilk anlamlı kârını” gösteriyor. Ancak bu kâr, Kuzey Amerika’da Model 3’ün yalnızca daha yüksek fiyatlı çeşitlerini satan şirketten kaynaklanıyordu ve Musk, Mayıs’tan orta vadeli değişkenleri piyasaya sürerek “araçlarımızı alabilecek daha fazla müşteriye ulaşması” gerektiğini belirtti.

Geçen Haziran ayında Tesla, işgücünün %9’unu yine maliyet düşürme taktiği olarak kesti. Ancak, işgücü yıl sonuna kadar benzer seviyelere kadar inşa edildi. Bildirildiğine göre, şirket şu anda dünya çapında 45.000 kişiyi istihdam ediyor.

Musk ayrıca “daha ​​yüksek hacimli ve üretim mühendisliği iyileştirmelerinin Tesla’nın standart versiyonu olan (220 mil), Model 3’ü 35.000 ABD Doları seviyesinde bir fiyata satabilmek için gereken ölçek ekonomilerini elde etmenin çok önemli olduğunu ve hala uygulanabilir bir şirket olduğunu” belirtti.