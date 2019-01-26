Tesla Model S Polis Arabası Oluyor

Tesla modellerinin üretildiği şehirde polis yakında Model S devriye arabasını sürecek.

San Francisco Körfez Bölgesi’ndeki Kaliforniya’ya bağlı Fremont şehri, Tesla’nın devasa araç fabrikasına ev sahipliği yapıyor ve yakında filosunda Tesla’nın bulunduğu ilk ABD polis departmanı olacak.

Fremont polisi bir yıl önce Tesla’dan 2014 Tesla Model S 85 kWh satın aldı. 61.478 $ maliyeti gösteren bir de faturası bulunuyor. Şimdi, aracın 4.000 $ ‘dan fazla bütçeye modifiye edilmesi gündemde ve bu modifiye sonrasında bu araç sokaklarda devriye atacak. Bu modifiyeler siren lambaları, güçlendirilmiş tampun iç mahkum oturma ve bölme alanı kurşun geçirmez olarak listeledni. İlk Tesla devriye arabası neredeyse hazır.

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Bir polis sözcüsü arabanın şubat ayında görevde olacağı bilgisini verdi. Yaşlanan 2007 Dodge Charger‘ın yerini alacak. Fremont PD, polis arabalarının genellikle yaklaşık beş yıl sürdüğünü, ancak elektrikli aracın daha uzun süreceğini umuyor. Tek bir şarjla araç yaklaşık 265 mil gidebiliyor. Polis departmanı ayrıca Tesla için şarj altyapısı kurdu.

Polis departmanı, Tesla’yı polis araçlarından kaynaklanan emisyonları azaltmak için programın bir parçası olarak aldı. Fremont polisi 2009’dan beri Toyota Prius ve Ford Fusion devriye arabalarıyla benzinli araç yerine hibritlere tercih ediyor.

Fremont, tamamen elektrikli bir araca sahip olan ilk Amerikan Polis Departmanı değil. Los Angeles Polis Departmanı, 2016 yılında yakıt tasarruflu bir aracı araştırıyordu ve BMW i3 ile Tesla Model S ile ilgileniyorlardı.