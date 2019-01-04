Tesla Model Y henüz resmi olarak tanıtılmadı ancak Tesla yetkililerinin Tesla Model 3 ile aynı üçüncü nesil platformda inşa edilmiş olan elektrikli bir araçtan bahsettiğini biliyoruz. Tesla CEO’su Elon Musk, aracın Model X gibi “Falcon Wing” kapılara sahip olacağını söyledi.

Aracın Model 3‘e çok benzemesi ve Model 3 ile benzer seçeneklere sahip olması bekleniyor, Tıpkı Model S‘nin Model X‘e benzemesi gibi.

Tesla henüz Y Modeli ile ilgili bir paylaşımda bulunmadı, fakat aracın gelişiminin ileri aşamalarında olduğu ve yakında açıklanması beklendiğini haberleri yayılıyor. Model 3’ten kısa bir süre sonra üretime geçmesi bekleniyor. Muhtemelen aracı 2019 yılı içerisinde vitrinde görebileceğiz.

Fiyatının ise Model S’den daha ucuz Model 3’den ise daha pahalı olacağı tahmin ediliyor.