Tesla Model Y Detaylanmaya Başladı

Sürücüsüz araç ve otonom araç sistemleri üzerine en detaylı çalışmaları yapan firma olarak bilinen Tesla, artık yavaş yavaş araçlarını yenilemeye başladı. Markanın yaptığı yeni çalışmalar sonrasında bir sonraki dönem için gelecek olan araçlarda ortaya çıktı. Bu noktada markanın yeni araçlarından birisinin de Tesla Model Y olduğu açıklanmıştı. Şimdi ise yeni seri araçların belli başlı özellikleri detaylanmaya başladı. İlk detaylı açıklama ise Elon Musk tarafından geldi.

Tesla Model Y SUV Sınıfı Bir Araç Olacak

Genelde otonom araçlarında sedan araç yapısını benimseyen Tesla’nın bu seriye özel olarak tasarım ve türde değişikliklere gideceği ilk yapılan açıklama oldu. Bu açıklamaya göre araçlar SUV sınıfına dahil olacak. Son dönemde özellikler şehir içi kullanım araçlarında en çok tercih edilen araç türlerinden biri olan SUV araç kategorisinde Tesla’nın yetersiz kaldığının görülmesiyle alınan kararın arkasında yine Elon Musk bulunuyor.

SUV sınıfına ait olacak olan araçlarda tasarımsal olarak da tamamen yenilenmiş detaylara yer verileceği belirtiliyor. Yenilenmiş tasarımların daha önceki araç serilerine herhangi bir benzerlik göstermeyeceği düşüncesinin yanı sıra yeni tasarımda dikkat çeken ayrıntılarında kullanılması bekleniyor. Farklı konumlandırılmış kapılar, yeni ızgara delikleri ve yeni aerodinamik tasarımları gibi ayrıntıların bulunacağı düşünülen aracın tasarıma ilişkin yapılan açıklamalar sadece bu kadar ile sınırlı.

12 Volt Piller Artık Yok

Bunun yanında araçların sadece tasarım ya da sınıf farkıyla değil sistem farkıyla da geleceği belirtiliyor. Tesla Model Y modelinde Tesla’nın tamamen elektrikli motor teknolojisinde de değişimlere gideceği ve baştan bir sistem kuracağı açıklandı. Mevcut sistem de kullanılan besleme pillerinin ise ilk değişiklik olacağını öğrendik.

Açıklamalara göre Tesla Model Y araçlarında 12 Volt pil sistemleri ve mimarisinden vazgeçilecek. Yeni kullanılacak olan sistem hakkında net bilgiler yok fakat beslemeli motor teknolojileri ya da standart pil teknolojisi yerine elektriği farklı bir şekilde depolayan pilleri görmek muhtemel. Bunun dışında araç üretimini kolaylaştırmak içinde yeni adımlar atıldığı belirtiliyor. Kısacası alışılagelmiş olan Tesla modellerinden biraz daha uzaklaşılacak gibi duruyor.

Tesla Model Y Ne Zaman Gelecek?

Resmi olarak SUV sınıfına dahil olacağının açıklanması bile Tesla Model Y araçlarının merakla beklenmesine neden oldu. Mevcut sistemi de değiştiren araçlar olması Tesla Model Y’nin yakından takip edileceğini gösteriyor.

Şu an üretim aşamasında olmayan teknolojileri denenmeye devam eden araçlar için düşünülen takvime göre ise araçların üretimine 2020 yılında başlanması bekleniyor. Üretimden bir yıl sonra yani 2021 yılında ise Tesla Model Y araçlarının trafikteki yerini alacağı açıklandı. İçerisinde nasıl otonom sistemleri olacak? Motor sistemleri nasıl değişecek? Bunlar hakkında ise sürekli yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor.