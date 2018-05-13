Bir Alphabet sözcüsü, Tesla‘nın eski saha performans mühendisliği direktörü Matt Schwall‘ın Alphabet’in kendi kendini süren araba şirketi Waymo için görevinden ayrıldığını doğruladı. Tesla’daki görevinde Schwall, doğrudan federal güvenlik düzenleyicileriyle çalışıyordu. Schwall’un istifasının, Mart ayında meydana gelen Model X çöküşünün çevresinde süregelen konularla ve eskiden kaza hakkında bir açıklama yayınladıktan sonra Tesla ile Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu arasındaki sürtüşme ile ilgili olduğuna inanılıyor.

Schwall’u kaybetmek, eski Apple çalışanı Tesla‘daki mühendislikten sorumlu kıdemli Kıdemli Başkan Yardımcısı Doug Field‘ın izinli aldığı ilan edildikten bir gün sonra geldi. Tesla, Field’in “ailesiyle zaman geçirmek için biraz zaman ayırdığını” ve “Tesla’yı terk etmediğini” söyledi.

Bir Wall Street Journal kaynağına göre, Schwall’un yeni şirketinde ne tür bir pozisyonda olacağı açık değil.

Geçen haftaki I/O 2018 etkinliğinde Google, Waymo’yu bir uygulama aracılığıyla halkın erişebileceği Phoenix, Arizona’ya kendi kendine sürüş arabaları getireceğini duyurmak üzere sahneye davet etti. Şirketin bu girişimi ABD çevresindeki diğer şehirlere de açılmasına izin vermek için Schwall, Waymo’ya gelmiş olabilir.