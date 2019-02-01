Tesla Patentlerini Halka Açık Hale Getirdi!

Dünyayı daha temiz bir yer hale getirmek için Elon Musk, Tesla’nın bütün patentlerini halka açık hale getirdi. İklim değişikliğiyle mücadele çabasında olan Elon Musk, kullanmak isteyen herkes için patentlerini özgürce kullanmalarına hak tanıdı.

Tesla’nın kurucusu bir blog yazısında , “iyi niyetle teknolojimizi kullanmak isteyenlere karşı patent davaları açmayacağız” gibi bir ifade belirterek, teknolojik gelişmelere yardımcı olmayı hedefledi.

Bu, şirketlerin genellikle kendi teknolojilerinin her küçük detayını gizlemesine karşın, Musk tarafından yapılmış en iyi jest. Elon Musk, dünyayı koruma çabasıyla birlikte, elektrikli araç teknolojisindeki ilerlemeleri de hızlı bir şekilde gözden geçirmeyi düşündüklerini belirtti.

Şaşırtıcı bir şekilde bu açıklama, ABD savcılarının, Apple’ın kendi kendini süren araç projesini çalmakla suçlanan suçlamalara karşı Çinli bir vatandaşı suçlamaları üzerine geldi. Elon Musk, mucitler yerine sadece dev şirketlere ve avukatlara hizmet veren patentler konusunda şüpheli olduğunu ifade etti. Bu patentlerin sahadaki gereksiz ilerlemeyi bastırdığını söyledi.

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Aynı şekilde bu açıklama Tesla’nın halk arasında ün salmasını sağladı. Buna ek olarak ise elektrikli araç pazarındaki meraklıları ve bazı çevre meraklıları, Tesla’nın bu hamlesini kesinlikle takdir edeceklerdir.