Otomobil dünyası değişmeye başladı ve bu alanda en iddialı firmalardan birisi Tesla oldu. Tüm dünyada elektrikli araç sektörünü yaygınlaştırmaya başlayan otomobil devi, son yıllarda sadece elektrikli araç teknolojisi değil bunun yanında üstün performans değerlerine sahip olan araçlarıyla da kendisini kanıtlamaya başladı. Son olarak elektrikli tırlar olan Semi ile bu alanda rekor hız değerine ulaşmayı başaran Roadster serileri tanıtıldı. Son tanıtımlar adeta markanın rekorları alt üst etmesini sağladı ve bu alanda alışkanlıkların değişmesine neden oldu. Şimdi ise markanın Tesla Pickup üzerinde çalıştığı doğrulandı.

Tesla Pickup Nasıl Olacak?

Doğrudan Tesla’nın yetkili ismi olan Elon Musk tarafından yapılan açıklama sonrasında doğrulanan Tesla Pickup ile otomobil devinin hemen hemen her kategoriyi dolduracağı ortaya çıkmış oldu. İlk olarak standart Sedan sınıfını elektrikli araçlarıyla beraber zenginleştiren marka, hemen sonrasında ise Semi ile elektrikli tırları piyasaya kazandırmıştı.

Semi serisinin taşımacılık alanını baştan sona değiştireceğini de düşündüğümüzü ekleyelim. Öyle ki sektörde ki bütün büyük oyuncular, taşımacılık için standart tırlar yerine Semi siparişleri vermeye başladı. Hem daha az maliyet hem de yeşil enerji tüketimi yapan araçların gelecekte daha da yaygınlaşması bekleniyor.

Tüm bunların ardından duyurulan Tesla Pickup ise bu alanda son sınıfında doldurulmuş olmasını sağlayacak. Modelleme aşamasında olduğu ve ticari araç sınıfına ekleneceği belirtilen araçların SUV serisi olacak olan Model Y serisinden sonra tanıtılması gündemde. Fakat şu an için Tesla Pickup modeli için modelleme aşamasında olunduğunun dışında belirtilen bir detay söz konusu değil. Araçların içerisinde yer alan sistemin nasıl olacağı ve kullanım amacına göre sınıflamanın nasıl yapılacağı gibi konular Model Y tanıtımından sonra ortaya çıkacak.

Elon Musk bu noktada düşündükleri motor hacmi ve performans kriterlerine göre bile bir açıklama yapmayarak meraklı soruları yanıtsız bırakmış oldu. Muhtemelen resmi tanıtımı 2018 yılının sonlarına doğru olacak olan Tesla Pickup serisinin özellikleri ortaya çıktıkça bilgi vermeye devam edeceğiz. Elon Musk tarafından daha ne gibi sürprizlerin gelebileceği ise tam anlamıyla soru işaretlerinden bir tanesi.