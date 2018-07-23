İlk olarak sürücüsüz otomobilleriyle kendisini gösteren Tesla, son dönemde elektrikli araç teknolojilerinde elde ettiği başarılarla kendisini göstermeye başladı. Her ne kadar Model 3 üretimi nedeniyle zor günler yaşadığı iddia edilse de Elon Musk şirketinin yeni atılımlar peşinde olduğunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Markanın yeni atılımlarından birisisinin ise kendi alanından çok daha farklı olacağı ortaya çıktı. İddialar doğruysa Tesla bu kez yeni bir akıllı telefon modeli tanıtacak ve akıllı telefon pazarına giriş yapacak. Tesla Quadra adıyla geleceği iddia edilen telefonların özellikleri için yapılan paylaşımlarda oldukça ilginç.

Tesla Quadra Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefonun iddialarının ortaya çıkmasının nedeni, paylaşılan bazı görseller. Tesla Quadra modeline ait olduğu iddia edilen görsellere göre Tesla akıllı telefonları çentikli bir tasarımla beraber gelecek. Telefonun hem arka kapağı hem de ekran görselleri paylaşılmış durumda.

Ekran kısmında söz ettiğimiz gibi oldukça geniş bir yüzey ve çentikli ekran tasarımı kullanılacak. Arka kapak kısmına geçildiği zaman ise markanın dev logosunun bizi karşıladığını göreceğiz. Diğer markalardan farklı olarak bu telefonda çok geniş bir Tesla logosu kullanılacak gibi gözüküyor.

Görsellerin dışında Tesla Quadra modelinin teknik özellikleri kısmında çok bir bilgimiz yok. Fakat beklenti bu modelin de özel seriler arasında yer alacağı ve amiral gemisi akıllı telefonlardan biri olacağı yönünde. Telefonun arka kısmında yer alan çift kamera yerleşiminin de bunu doğruladığını söylemek yanlış olmaz. Ayrıca çentikli tasarım da yine son dönem teknolojilerine uyum sağlayacak bir telefonun geleceğinin en büyük kanıtı olarak gösterilebilir.

Tüm bu görseller ve Tesla Quadra konusunda yapılan ilk açıklamalar, Tesla’nın bu alanda yeni bir model üreteceğini gösteriyor. Ancak bu kısımda resmi bir kaynaktan gelen bilgilendirme olmadığını da ekleyelim. Yani bu model yine bazı Çinli üreticilerin reklam amaçlı olarak sunacağı çakma telefonlardan biri olabilir. Fakat Tesla’nın da Tesla Quadra modeliyle beraber gerçekten akıllı telefon dünyasına girmesi sürpriz olmaz.