Tesla Swift Program Dilinin Yaratıcısını Apple’dan Transfer Etti.

Apple ve Tesla arasındaki yetenekli mühendisleri kapma yarışı devam ediyor. Bugün yapılan açıklamaya göre Chris Lattner, Apple firmasından ayrılıp Tesla firmasına geçti.

Lattner, Apple firmasında Kıdemli Yönetici ve Mimardı. Kendisi açık kaynak kodlu Swift dilinin yaratıcısı aynı zamanda. Swift dilinden önce de WWDC 2014 etkinliğinde Apple tarafından tanıtılan LLVM’nin yazarı. Yeni firmasında Lattner’in Otomatik Pilot takımının başına geçmesi ve sürüş asistanı ve otonom sürüş teknolojilerini geliştirmesi bekleniyor.

Apple ve Tesla arasındaki yetenekli mühendis yarışı 2015 yılında Elon Musk‘ın “Eğer Tesla’da bir şeyler yaratamıyorsanız, Apple’da çalışın” sözü ile oldukça alevlenmişti. Lattner’ın ayrılması ilk olarak Swift Evolution mail grubunda duyuruldu. Lattner bu grupta Swift Çekirdek Takımının her zaman aktif bir üyesi olacağına söz vermişti.