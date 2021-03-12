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Tesla’nın Cybertruck’ına Rakip Çıktı – Canoo Elektrikli Kamyonet!

Tesla'nın Cybertruck'ına yepyeni bir rakip var. Canoo adlı firma yeni elektrikli kamyonetini geçtiğimiz günlerde tanıttı.

Ayşen Sıla

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Canoo-Kamyonet

ABD elektrikli araç üretim şirketi Canoo, Automobility LA ile ortaklaşa Motor Press Guild’in Sanal Medya Günü’nde (VMD) elektrikli kamyonetini tanıttı. Şirket, pikap kamyonunun üretim versiyonunun 2021 yılının 2. çeyreğinde ön siparişlere açılacağını açıkladı. Üreticiye göre elektrikli kamyon 2023 gibi erken bir tarihte sevkiyata başlayacak.

Canoo elektrikli kamyon, Tesla’nın Cybertruck’undan tamamen farklı bir tasarıma sahip. Ön tasarım 70’lerin VW Kombi pikabına biraz benziyor ancak gelecek için tasarlanmış bir model diyebiliriz. Şirket, kamyonun piyasadaki en sağlam kamyon kadar güçlü olduğunu iddia ediyor. Aynı zamanda, kamyonda birkaç yenilikçi özellik bulunduğunun da altını çiziyor.

Canoo elektrikli kamyonetinin 200 millik uzun bir menzile sahip olduğu biliniyor. Motor, 600 HP’ye ve 550 lb-ft torka sahip olacak. Ayrıca 1.800 pounda kadar taşıma kapasitesine sahip olacak. Kamyonun yüksekliği 76 inç olarak belirtildi. Bu, Tesla’nın Cybertruck’ından birkaç inç daha uzun, ancak GMC’nin 81.1 inç uzunluğundaki Hummer EV’sinden önemli ölçüde daha kısa.

Canoo-Kamyonet

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Uzunluk açısından da kamyon, 184 inç uzunluğuyla rakiplerine göre daha kısa. Yine de bir çekyat uzantısı var ve bu toplam uzunluğu 213 inç’e çıkarabiliyor. Referans olarak, Hummer EV 216,8 inç uzunluğunda ve Tesla’nın kamyonu ise 231,7 inç’e ulaşıyor.

Kamyonetteki yatak, sekiz fit uzunluğunda ve 4 × 8 kontrplak tabakası için yeterince büyük. Kullanıcılar ayrıca alanı modüler bölücülerle ayırabilme imkanına sahip. Diğer ilginç tasarım özellikleri arasında yan basamaklar, katlanır yan masalar ve aşağı açılır masa ve saklama bölümü bulunan bir ön bölme bulunuyor.

Canoo-Kamyonet

Canoo ayrıca, bir jeneratöre ihtiyacınız olması durumunda, ihraç edilebilir gücü aracın her tarafında kullanılabilir hale getirmek için fişler de içeriyor. Canoo kamyonetteki tüm özellikleri veya fiyatı açıklamadı. Ön siparişler bu yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşecek.

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KaynakCarbuzz

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