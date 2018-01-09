Tesla'ya Rakip Geliyor: Fisker EMotion Tanıtıldı!

Fisker şirketi lüks elektrikli otomobil EMotion‘u CES 2018‘de piyasaya sundu. Bu araba mükemmel bir güzelliğe sahip. Fisker‘in sportif sedan otomobili Corvette veya Porsche’un yanında dahi çekici görünecektir. Ancak bu geleceğe yönelik önem verilerek hazırlanan bir otomobil. EMotion gelişmiş özel bir sürüş sistemi ile yoluna gidecek. Tam şarj ile yaklaşık 600km yol yapabilecek. Ayrıca ultra hızlı şarja da izin verecek.

Bununla birlikte özellikler aslında şu an sadece kağıda dökülüyorlar. Bugünün açıklamasında kurucu ve CEO Henrik Fisker; otomobilin iki yıl daha satışta olmayacağını söyledi.

Ne olursa olsun bu otomobil gerçekten çok güzel ve etkileyici bir prototip. Tesla‘nın en net tam şarj performansı: 400 km‘de. Tesla Model S‘yi yaklaşık 100 km ile geçmişler.

EMotion saatte 160 mil hız yapabiliyor. Otomobil toplam ağırlığı düşük tutan bir tür karbon elyaftan yapılmış. Ayrıca bkz: Tesla 2 Yeni Elektrikli Aracını Duyurdu!

EMotion elektrikli otomobilin tahmini satış ​​fiyatı ise: $ 130.000