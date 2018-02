The Coma- Recut İncelemesi

The Coma: Recut, Güney Kore korku sektörünün ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyan yapımlardan biri, kendi kültürlerinin dışındaki ögeleri dahi harika bir şekilde kullanabiliyorlar. Şimdi oyun hakkındaki görüşlerimizi ve incelememizi sizlerle paylaşalım.

İlk olarak oyunda ne olup bitiyor, bir göz atalım: Kendi halinde bir genç, garip bir okul, Tsundere adındaki kız karakter. Bunları dile getirince okuyuculardan anime severler varsa, akıllarında bir şablon oluşmuştur. Korelilerin bu unsurları en az Japonlar kadar iyi kullandığını belirtelim.

Sewha Lisesi adındaki bir okuldayız. Youngho adındaki yeni bir öğrencinin finalleri başlamıştır. Bahsettiğine göre bu Koreliler için ölüm günü demek oluyormuş. Youngho biraz uyuya kaldıktan sonra hızlıca hazırlanıp okuluna doğru yol alır. Vardığında okulun önünde büyük bir kalabalık vardır, çünkü Youngho’nun arkadaşlarından biri intihar etmiştir. Neyle karşılaştığını şaşıran Youngho okula girer ve okulun kabadayısı olan Myung-gil’in tehditleriyle karşılaşır.

Tam sınıfına girecekken K-pop idolleri gibi gözüken öğretmeni Bayan Song onu okuldan sonra yanına çağırır. Sonunda Youngho sınıfa girebilir ve sınavı başlar. Fakat Youngho’nun gözlerine bir ağılık çöker ve kahramanımız sıvada uyuyakalır. Uyandığındaysa çoktan gece olmuştur ama kimse onu kalkırmamıştır. Koridora çıktığında onu dersten sonra yanına çağıran Bayan Song’u veya onun suretindeki birini görür. Ancak Bayan Song çok garip davranmaktadır. Elinde bir bıçak ile Youngho’nun peşine takılır ve çok geçmeden karşısına okulun güzel kızlarından Yaesol karşısına çıkar, kız Youngho’ya artık lisenin bildiğini gibi olmadığını belirtir. Sıradan bir öğrenci olan Youngho artık hayatta kalmak zorunda ve okulun gizemini çözecek ve kaçmaya devam edecektir.

Oyun 2D görüntülerden meydana geliyor, sağdan sola veya tam tersi şekilde yönlendirdiğimiz karakterimizi kontrol etmek son derece kolay. Okulun koridorlarında ilerlemeye devam ediyor, sınıf, kafeterya ve öğretmen odası gibi yerlere giriş yapıyor ve merdivenlerden inip çıkabiliyoruz. Etkileşime geçebileceğimiz bir şey örnek olarak bir eşya, kapı vs varsa ekranda el işareti çıkıyor ve bizlere yardımcı oluyor. Aynı şekilde çeşitli mekanlara girip çıkarken de bu işaret gözüküyor.

Oyunun çizimleri biraz karikatür, biraz da anime tarzına yakın. Oyun ise oynanış olarak ikiye ayrılıyor. Bir tanesi keşif, diğeriyse kaçıp saklanmak. Karanlık koridolarda el fenerinin sönük ışığında hedefe ulaşmaya çalışırken Bayan Song’a da dikkat etmek zorundayız. Youngho’yu kavgaya sokmak maalesef mümkün değil, ya kaçıyor ya da saklanmak zorundayız. Bayan Song uzaklardayken tuvalet kabinlerine veya dolaba saklanıp nefesimizi tutabiliyoruz. Nefesinizi tutmanın da belli bir seviyesi bulunuyor, tıpkı koşarken gittikçe azalan bir metrenin de olduğu gibi.

Oyunda envanter sistemi de bulunuyor. Aldığımız eşyalar ve belgeler çantamıza doluyor. Çantamızı açtığımızda da oyun donmuyor, yani kaçarken çantayı açıp atıştıralım demek mümkün değil. Bunu yapmaya kalkarsanız son derece dikkatli olmalısınız. Bu durum oyuna biraz gerçeklik getirse de zaman zaman can sıkıcı olabiliyor. Uzun süre düşük canla gezdiniz ve can buldunuz diyelim tam onu kullanırken karşınıza Bayan Song çıkabiliyor. Son derece sinir bozan bir durum ve son kayıttan geri dönmek insanın keyfinin kaçırabiliyor. Oyunda bulduğunuz herhangi bir kara tahtadan kayıt yapabiliyorsunuz.

The Coma: Recut, aslında ilk olarak The Coma: Cutting Class adlı yapımla 2015 senesinde karşımıza çıkmıştı. Şu an incelediğimiz oyunun eski yapımın yenilenmiş hali olduğunu da belirtebiliriz. Oyunda ürpertici atmosfer çok iyi işlenmiş. Bunun dışında uzun yürümeler ve kaçmak zorunda kalmanızın sizi hedefinizden uzaklaştırıyor olması da can sıkabiliyor. Oyunun en güzel yanıysa Türkçe arayüz sunuyor olması. Türkçe dil desteğiyle oyundan tam verim alabiliyorsunuz.