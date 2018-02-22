Ivory Tower ve Ubisoft ekiplerince geliştirilen ve yayıncılığı Ubisoft tarafından üstlenilecek olan The Crew 2, çıkışını PlayStation 4, Xbox One ve PC için yapacak. Ubisoft’un yaptığı son resmi açıklamaya göre oyunun çıkışı bu yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde gerçekleşecek.

Normal şartlarda bu yılın ilk yarısında çıkması planlanmış olan The Crew 2, daha fazla geliştirme süresine ihtiyaç duyduğu için ertelendi ve bu yazıyı yayınladığımız tarihte kesin bir çıkış tarihi açıklanmadı. Çıkış tarihine ek olarak oyunun fiyatı ile ilgili de bir bilgi bulunmuyor. Steam üzerinden fiyat kontrolü yaptığımızda oyunun PC sürümünün 210 TL olduğunu görüyoruz ancak Playstation 4 ve Xbox One konsollarında oyunun ne kadar olacağı bilinmiyor.

The Crew 2’nin Steam üzerinde belirlediği fiyat bizleri pek şaşırtmadı.Elbette belirttiğimiz fiyat oyunun standart sürümü için geçerli. Oyunun bir de Deluxe Edition ve Gold Edition fiyatları bulunuyor. Oyunun özel sürümlerinin fiyatları da 240 TL ve 300 TL olarak belirlenmiş. Oyunun ön sipariş sayfasından bu yapımın alımını gerçekleştirirseniz, Mercedes-AMG C 63 Touring Car 2016 ve Harley Davidson 883TM 2017 araçlarının sahibi oluyorsunuz. Oyunun özel sürümlerinin daha zengin içerikleri olduğunu da belirtelim.

”Devrim niteliğindeki The Crew 2’nin yeni sürümünde, bugüne dek oluşturulmuş en başarılı açık dünyalardan birinde Amerikan motorcu ruhunun heyecanını tam içinizde hissedebileceksiniz. Motornation’a hoşgeldin! Ülkenin dört yanından motor sporlarını deneyimlemek için yaratılmış olan çeşitli, devasa ve aksiyon yüklü muhteşem oyun alanı sizleri bekliyor!

Bir kıyıdan diğerine, profesyoneller, off road kaşifleri, sokak yarışçıları ve serbest sürüşçüler her türlü disiplinde kozlarını paylaşmak için bir araya geliyorlar. Yüksek oktanlı yarışlarda meydan oku ve dünyayla heyecanını paylaş! The Crew 2 becerilerini gösterme ve motor sporları şampiyonu olma fırsatını sizlere sunuyor.”