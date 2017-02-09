The Division – Last Stand grafik gereksinimleri, modern PC donanım standartlarına göre çok talepkar. Bir sürü küçük nesne oyun ekranını herhangi bir zamanda çöp altına alıyor ve CPU, grafik kartı gereksinimlerini sınırlarına itiyor. Minimum Division grafik gereksinimleri bir AMD HD 7770 veya GTX 560 ile başlıyor ancak kesinlikle bir Nvidia GTX 960 veya GTX 970 civarında bir ekran kartı olması öneriliyor. 8GB sistem belleği ve en üst düzey bir CPU da teşvik edilecek.

Oyunun konusu: The Division – Last Stand Bölüm için Yılın Birinci DLC’sinin üçüncü ve son dilimi. Karanlık Bölgenin derinlerine yerleştirilmiş 8 v 8 oyun modu tanıtıyor. İki takım, düşman oyuncuları ve AI tehdidine karşı üç kontrol noktasının kontrolü için savaşmalı.

The Division – Last Stand Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-2400 3.1GHz veya FX-6100

Ekran kartı: GeForce GTX 560 veya Radeon HD 7770 2GB GHz Edition

Ram: 6 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 40 GB

İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7-3770 4-Core 3.4GHz veya FX-8350

Ekran kartı: GeForce GTX 970 4GB veya Radeon R9 290

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 40 GB

The Division – Last Stand Videosu (Trailer)