The Division – Last Stand Sistem Gereksinimleri

The Division – Last Stand grafik gereksinimleri, modern PC donanım standartlarına göre çok talepkar. Bir sürü küçük nesne oyun ekranını herhangi bir zamanda çöp altına alıyor ve CPU, grafik kartı gereksinimlerini sınırlarına itiyor. Minimum Division grafik gereksinimleri bir AMD HD 7770 veya GTX 560 ile başlıyor ancak kesinlikle bir Nvidia GTX 960 veya GTX 970 civarında bir ekran kartı olması öneriliyor. 8GB sistem belleği ve en üst düzey bir CPU da teşvik edilecek.
Oyunun konusu: The Division – Last Stand Bölüm için Yılın Birinci DLC’sinin üçüncü ve son dilimi. Karanlık Bölgenin derinlerine yerleştirilmiş 8 v 8 oyun modu tanıtıyor. İki takım, düşman oyuncuları ve AI tehdidine karşı üç kontrol noktasının kontrolü için savaşmalı.
Minimum Sistem Gereksinimleri
İdeal Sistem Gereksinimleri
The Division – Last Stand Videosu (Trailer)