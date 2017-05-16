The Forest Hileleri

Bu sayfada, The Forest PC için hileleri, kodları, Paskalya yumurtalarını, ipuçlarını ve diğer sırları içeren bir liste yer almaktadır. Sayfaya eklemek istediğiniz bir hileyi keşfettiyseniz veya bir düzeltme yaptıysanız lütfen Yorum alanından tüm kullanıcılara aktarın.

Regrow mode (seyahat modu)

Efektini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için başlık ekranındaregrowmode yazın. Etkinleştirildiğinde, doğranmış ağaçların % 10’u bir gecede büyür. Çok oyunculu bir oyundaysa, efekt, yalnızca ana bilgisayar tarafından etkinleştirildiyse yerine geçer. Yığınlar, efektin bir parçası olarak ağaçlara dönecek, ancak ağaçların geri dönmesini istemediğiniz yerlerde kütükleri ortadan kaldırarak bunun gerçekleşmesini engelleyebilirsiniz.

Reset mode (resimlerin sıfırlaması)

Kaydedilen bir oyundaki zemini ve çatı deliklerini sıfırlamak için bir oyuna başlayın ve odun woodpaste yazın. Efekt, başlık ekranına döndüğünüzde sıfırlanır ve çok oyunculu istemciler üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Bloody forest (kanlı orman)

Başlık ekranında rawmeatmode yazarsanız, öldüğünüzde kaydetmenizi sağlayan permadeath modunu etkinleştirirsiniz. Farklı bir modun kodunu girerek tekrar kapatabilirsiniz.

İndestructible buildings

Başlık ekranında ironforest yazarsanız binalarınızı yok edecekleri hakkında endişelenmeniz gerekmez.

Aktif hileleri devre dışı bırakma

Başlık menüsüne meatmode yazın ve daha önce etkinleştirmiş olabileceğiniz diğer hileleri iptal edersiniz.

Gece düşmanları

Düşmanlar sadece başlık ekranında vejetaryen modda yazarsanız gece görünürler.

Sınırsız malzemeler

Kopyalamak istediğiniz bir öğeyi bulun. Bir sopa tutun ve zayıf bir mızrak haline getirin. Şimdi istediğiniz öğeyi seçin ve hizmetinizdedir sınırsız miktarda olacak.

The calm ormanı (v0.0.3)

Başlık ekranında, veganmode yazın ve yamyam saldırıları korkmadan oynayabilirsiniz. İlerlemenizi kaydettiğinizde ve etkinleştirilmiş bu mod olmadan tekrar oynattığınızda, herhangi bir öğeyi korursunuz ve yapılarınız yerinde kalacaktır.