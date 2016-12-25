The Forest Sistem Gereksinimleri, birçok oyuncunun merak ettiği sorular arasında yer alıyor. The Forest son zamanların Steam üzerinden en yüksek satış oranına ulaşan oyunlar arasında üst sıralara ulaşan bağımsız bir oyundur.

The Forest birinci şahıs hayatta kalma mücadelesi verilen bir oyundur. Başarılı grafiklerin ve oyun hikayesinin yer aldığı oyunda en merak edilen bir soruda bilgisayarım oyunu kaldırır mı kaldırmaz mı sorusu olurken resmi sitesinde açıklanan sistem gereksinimlerine yer verdik ancak kullanmış olduğunuz bilgisayar türü ve ek programlar gibi birçok etken daha düşük donanım özelliklerinde çalışmasını veya yeterli donanıma sahip olduğu halde donma, takılma gibi problemlerle karşılaşmanıza neden olabilir.

Bu yönde merak ettiğiniz soruları yorumlar alanından sorarak mevcut donanım ve bilgisayar özelliklerinde oyunu yüklemek için uygun bir sisteme sahip olup olmadığınızı cevaplayabiliriz.

The Forest Oyun Hikayesi

The Forest oyun konusu, yolculuk yaptığınız uçakta yaşanan teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapması gerekyor ancak yeterli vakit olmayınca bir ormanın içine düşüyor. Uçakta kurtulabilen tek kişinin hayatta kalması için her şeyi yapmak zorundasınız. Gizemli orman tehlikelerle dolu ve size yardım edebilecek kimse bulunmazken hayatını kaybeden insanların yeniden hayata dönmesiyle işler daha karmaşık hale geliyor.

Çünkü onlar artık birer zombi, yaşayan ölüler sizi avlamaya çalışırken hem onlardan kurtulmanız gerekiyor hemde hayatta kalabilmek adına uyuyacak güvenli bir yere ve yemeğe ihtiyacınız var. Ormandan kurtulsanız bile geride bıraktığınız dünya hala aynı dünya olarak duruyor mu ?

The Forest Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: İntel Core Duo 2 2.4 GHz

RAM: 4 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8800GT

Gereken disk Alanı: 6 GB

Direct X: 9.0

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Pentium 4 / Athlon veya daha iyisi

RAM: 4 GB veya daha yüksek

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 560

Gereken disk Alanı: 6 GB

Direct X: 9.0

Oyun hakkında deneyimlerinizi ve tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz, Oyunu yüklememiş kullanıcılara fikir vermek için yaptığınız yorum ve öneriler büyük bir değere sahiptir. Ayrıca Sistem Gereksinimleri kategorisinden yüzlerce oyun hakkında bilgiye ulaşarak en iyi oyunları güncel ve orjinal haliyle erişebilirsiniz.

The Forest Trailer