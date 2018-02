The Franz Kafka Videogame İncelemesi

Aksiyonu, rol yapmayı ve şiddeti biraz kenara bırakalım. Gelin sizinle çözülmesi zor olan bulmacalarla dolu olan bir dünyaya giriş yapalım. Franz Kafka, özellikle edebiyat ile ilgilnenlerin yakından tanıdığı fakat hiç alakası olmayanların dahi bir şekilde adını duydukları, muazzam bir yazar kendisi. Evet, oyun ismini direkt Franz Kafka’dan alıyor.

1883 senesinde Prag’da doğan ve 1924 senesinde Viyana’da son nefesini veren yazar, yaşamış olduğu dönemde birçok farklı esere imza atmış ve ölümünün ardından bizim bildiğimiz üç adet yarım kalan roman ve onlarca mektubu ardında bırakmıştır. İşin garip yanı, yakın arkadaşı Max Brod’a geride bıraktığı yarım kalan eserlerini yakmasını vasiyet etmiş olmasına karşılık Brod’un tam zıttını yapmış olmasıdır. Brod’un aldığı bu kararı Kafka’nın ölümünden sonra onlarca eserinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Almanca olarak yazdığı eserler, günümüzde neredeyse her dile çevrilmişti.

Franz Kafka hakkında okunması gereken birçok bilgi var ancak oyuna başlamadan önce mutlaka yazmış olduğu eserlerden bazılarını okumuş olmak gerekiyor. Hatta biraz Almanca da biliyorsanız tadından yenmez. Aksi durumda göndermeleri fark edemeyecek ve bazı esprileri kaçırmak durumunda kalacaksınız. Oyunda yüzü hiç gülmeyen bir karakteri kontrol ettiğinizi de hatırlatalım.

İki boyutlu bir macera oyunu olan The Franz Kafka Videogame’in her bölümü kendi içinde bir sahne şeklinde dizayn edilmiş ve her sahnesinde çözülmesi gereken bulmacalar yer alıyor. İlk sahnede bazı problemler yaşayan bir kadının çocukluğuna dönüp, kayıp tavşanını bulmak durumundayız. İlk bulmacada yapmamız gereken tek şey bu, etraftaki objelerle etkileşime geçerek tavşan sembolü oluşturmanız gerekiyor. Etkileşime geçmeniz gereken objeler kesinlikle kendini belli etmiyor, bu yüzden nerede, ne var, ne yok bulmak için size sunulan sahnelerin her noktasını araştırmanız gerekiyor.

Bir süre sonra etkileşime geçebileceğiniz objeleri buluyorsunuz. Sonrasında karşınıza çıkan bulmacayı çözmek zorundasınız. Bahsettiğimiz gibi ilk bulmaca oyunun sizden ne istediğini açıkça gösteriyor. Bu türe yabancı olan kişiler için eğitici bir bölüm konsa daha iyi olabilirmiş diyerek, sonraki bölüme geçiyoruz. Hikaye kaldığı yerden devam ediyor. İkinci bulmacada bir köpeğin getirdiği davetiye mesajını çözmemiz gerekiyor. Bu bulmacada üç farklı noktada bulunan bantları çekiğ, karmaşık bir harita oluşturmaya çabalıyoruz.

İlerleyen sahnede kamera açısı yukarıya doğru çıkıyor ve bir board game üzerindeymiş gibi zar atarak ilerliyoruz. Hatta üzerinde etkileşime geçilmesi gereken objeleri halledip yola devam ediyoruz ancak karakterimizin kahve içmek için durası geliyor. Oyunun bu noktasında yapımın mekaniklerinin ne denli değişken olabildiğini fark ediyoruz. Bu noktadan sonra etkileşime geçemediğimiz bir nokta daha artık kullanılabilir hale geliyor. Bu da oyundaki bulmacaların zorluğunu bir nebze daha arttırıyor.

Ancak merak etmenize gerek yok, yapımda tüm oyuncular düşünülmüş ve her sahne içerisine belli bir süre eklenmiş. Eğer bu süre içinde bulmacayı tamamlayamazsanız, oyun karşınıza bir ipucu çıkarıyor. Eğer yine beceremezseniz ikinci bir oyuncu daha geliyor. Özellikle olayları düzgün takip etmeyen, farklı yorumlar getiremeyen oyuncular için bulmacalar işkenceymiş gibi gelebilir. Bu yüzden karşınızdaki sorunları iyi okuyarak, karakterlerin size verdiği bilgileri en iyi şekilde analiz etmek ve yorumlamak gerekiyor. Oyunda son derece iyi bir Türkçe dil desteği bulunduğunu da belirtelim. Hikaye dolu oyundaki kafa karışıklığı, dil desteği sayesinde bir nebze daha kolaylaşıyor diyebiliriz. İki boyutlu grafiklere sahip olmasına rağmen sahnelerin arka planları ve çizimler göz alıcı. Oyunun müzikleriyse bulmacaların ardından en kaliteli unsur!

Gerçekten kafa patlatmanız gereken bulmacalara sahip olan The Franz Kafka Videogame, takip ve düşünce gerektiren bir yapım. Eğer bulmacaları çok seviyorum ve Kafka’nın eserleri hakkında bilgim var diyebiliyorsanız, bu oyunu keyifle oynayabilirsiniz. Bu şartları yerine getirmiyorsanız oyuna elinizi sürmenizi tavsiye etmiyoruz.

Bu yapımı Steam üzerinden 13,50 TL ödeyerek satın alabilirsiniz. İncelemeyi yayınladığımız tarihte %50 indirim uygulandığını ve oyunu yalnızca 6,75 TL ödeyerek satın alabileceğinizi de belirtelim.