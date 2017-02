The Signal From Tolva Sistem Gereksinimleri

The Signal From Tolva oyunu için ideal sistem gereksinimleri sonunda belli oldu. The Signal From Tolva, bilgisayarınızı zorlamayacak kadar düşük seviyede donanıma ihtiyaç duyuyor.

Eğer orta seviye ayarlarda oynamak isterseniz Pentium ve çift çekirdek işlemcili bir bilgisayar, GeForce GT 620 ekran kartı ve 2 GB Ram size çok çok yeterli olacaktır.

Bu oyunu en üst seviye ayarlarda bile çok rahat oynayabilirsiniz. Bunun için ise gerekli olan PC donanımları: Core 2 Quad Q8200S 2.33GHz işlemci, GeForce 8800 GTS ekran kartı ve 8 GB Ram fazlasıyla yeterli olacaktır. Diğer tüm teknik özellikleri de aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

Oyun konusu: Tolva’dan Sinyal, Efendinin arkasındaki zihnin yeni bir hayatta kalma oyunudur, avlanmışsın demektir. Uzaylı bir gezegende oyuncular bırakır ve The Signal From Tolva, onları ilk kişi keşfi, dövüşme ve sarf malzemeleri için temizleme görevleri ile görevlendirir.

The Signal From Tolva Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Pentium Dual Core E2140 1.60GHz ya da Athlon 64 X2 Dual Core 3600+

Ekran kartı: GeForce GT 620 ya da Radeon HD 2600 XT

Ram: 2 GB

İşletim sistemi: Windows Xp, 32 bit

Direct X: 9

Gereken boş disk alanı: 500 MB

The Signal From Tolva İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core 2 Quad Q8200S 2.33GHz ya da Phenom 9600 Quad-Core

Ekran kartı: GeForce 8800 GTS ya da Radeon HD 3870

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows7, 64 bit

Direct X: 9

Gereken boş disk alanı: 500 MB

The Signal From Tolva Videosu (Trailer)