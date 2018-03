The Sims Mobile Oyunu Play Store'da Yeniden Yayında!

The Sims oyunu The Sims Mobile adında yeniden mobil cihazlara geliyor. EA dün oyunu açıkladı ve önceki mobil Sims başlıklarının aksine, The Sims Mobile‘ın PC sürümlerinin daha sadık bir uyarlaması olabileceği düşünülüyor.

The Sims Mobile, Sims evreninin çizgi karakterleri ile adeta kendi dünyanızda patron olarak ​​oynamanıza ve günlük yaşantılarını kontrol etmenize izin verir. Sims’inizin farklı kıyafetler ve saç modelleri ile nasıl göründüğünü seçmekle kalmayacak aynı zamanda onlara belirli yaşam hedefleri ve kişilik özellikleri de verebileceksiniz.

Sims evinde; çeşitli mobilyalar, süslemeler, aletler ve daha pek çok şeyle de özelleştirmek sizin hayal gücünüze kalmış. Ayrıca EA, “birlikte oynanabilir” olduğunu söylüyor; bu, bir takım çok oyunculu özelliği gösteriyor ancak tam olarak nasıl çalıştığını henüz tam olarak anlayabilmiş değiliz.

Önce aşağıdaki tanıtım videosunu bir izleyelim:

The Sims her zaman en çok satan oyun olmuştur. Daha önce Android’de iki kez The Sims 3 ve The Sims FreePlay ile ortaya çıkmıştı. İkinci oyun Android’de 100 milyondan fazla indirme almıştı. Bununla birlikte her ikisi de PC başlıklarının sürümlerinin tadını vermiyor yani aynı deneyimi sağlamıyorlardı.

Android’de uygun bir Sims oyunu bize heyecan verici gelse de, EA tarafından yapılan Dungeon Keeper ve The Simpsons: Tapped Out oyunları oyuniçi ödemelerle ün yapmıştı. The Sims Mobile oyununda da nesnelerin sayısı oyun içi satın alımlar için cebe çok zarar verecek yönde ayarlanmış.

Oyun her ne kadar ücretsiz gözükse de oyun içi satın alımların fiyatı 2.99 dolardan 99.99 dolara kadar değişebiliyor. Sıkı bir Sims oyuncusu iseniz ve cebinizi düşünüyorsanız indirmeden önce bir kez daha düşünün.

Ücretsiz The Sims Mobile oyununu indirmek için tıklayın