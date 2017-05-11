The Sims Oyunu Mobil Platforma Geliyor

The Sims ilk kez PC’de piyasaya sürüldüğünden bu yana 17 yıl geçti, ama sosyal simülatör oyunu mobil hale geliyor. EA, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, oyunun en gerçek uyarlamasını Android ve iOS‘a getireceğini açıkladı.

Oyuncular Sim’lerini yaratabilir, görünümlerini özelleştirebilir, evleri inşa edebilir, onları diğer oyuncularla etkileşime girip sonuçta kendi dijital hayallerini kurabilirler. Dahası, Sim’in ailesini kuşaklar boyunca takip edebileceksiniz.

Bu, EA’nın oyunu masaüstünden başka mecralarda yayınladığı ilk sefer değil. Şirket daha önce The Sims Freeplay‘i cep telefonunda, The Sims Social‘ı da Facebook’ta çıkarmış; ancak bunların ikisi de tanıtmlarda belirtilen oyun ile aynı derinliğe sahip olamamıştı. Sims’in ne zaman yayınlanacağı ya da paralı olup olmayacağı konusunda henüz bir haber yok.