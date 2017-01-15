The Walking Dead: A New Frontier Sistem Gereksinimleri

The Walking Dead: A New Frontier 1. bölüm ideal sistem gereksinimleri açıklandı. Bilgisayarınızın oyunu kaldırıp kaldırmadığını aşağıda açıkladık. Umarız keyifli zaman geçirirsiniz.
The Walking Dead: A New Frontier oyunu konusu: Clementine, The Walking Dead epizodik dizisinin üçüncü sezonuna geri döndü, ancak bu sefer oynanabilir tek karakter değil. Clem’e Javier, ailesini ihtimale karşı bir arada tutmak isteyen bir adam katıldı. Clem, şeylerin sesine dayanarak, şiddet dolu geçmişinin sırlarını alırken Javier’in ailesini kendisininki gibi benimser.
The Walking Dead: A New Frontier Minimum Sistem Gereksinimleri
The Walking Dead: A New Frontier İdeal Sistem Gereksinimleri
The Walking Dead: A New Frontier Videosu