The Walking Dead: A New Frontier Sistem Gereksinimleri

The Walking Dead: A New Frontier 1. bölüm ideal sistem gereksinimleri açıklandı. Bilgisayarınızın oyunu kaldırıp kaldırmadığını aşağıda açıkladık. Umarız keyifli zaman geçirirsiniz.

The Walking Dead: A New Frontier oyunu konusu: Clementine, The Walking Dead epizodik dizisinin üçüncü sezonuna geri döndü, ancak bu sefer oynanabilir tek karakter değil. Clem’e Javier, ailesini ihtimale karşı bir arada tutmak isteyen bir adam katıldı. Clem, şeylerin sesine dayanarak, şiddet dolu geçmişinin sırlarını alırken Javier’in ailesini kendisininki gibi benimser.

The Walking Dead: A New Frontier Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Pentium 4 2.0GHz ya da AMD Athlon XP 1700+

Ekran Kartı: GeForce 205 ya da AMD Radeon HD 4200

Ram: 3 GB

İşletim Sistemi: Windows Xp, 32 bit

Direct X: 9

Boş disk alanı: 2 GB

The Walking Dead: A New Frontier İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4600 2.4GHz ya da AMD Athlon 5050e Dual Core

Ekran Kartı: GeForce GT 130 ya da AMD Radeon HD 4650 1GB

Ram: 3 GB

İşletim Sistemi: Windows 7, 32 bit

Direct X: 9

Boş disk alanı: 2 GB

The Walking Dead: A New Frontier Videosu