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theHunter: Call of the Wild Sistem Gereksinimleri

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08-02-2017
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theHunter: Call of the Wild oyunu için ideal ve minimum Sistem Gereksinimleri belli oldu. Oyun biraz basit gibi görünse de iyi seviyede PC donanıma ihtiyaç duyuyor.

Minimum 8 GB Ram ve i5 işlemci ile ideal bir performans elde edebiliyorsunuz. Daha iyi ayarlarda ve yüksek çözünürlükte oynamak istersiniz i7 işlemci ve GeForce GTX 760 ya da Radeon R9 270X gibi ekran kartlarına ihtiyacınız olacak.

Oyun konusu: Hunter ile avın heyecanını yaşayın: Çığ’ın uzun süren av franchise’inin son gezisi, The Call of the Wild. Hunter: Call of the Wild’da, siz ve bir grup arkadaşınız, hayvanları takip ederek, davranışlarını inceleyerek ve en nadir hayvanları avlayan 50 kilometrekarelik bir vahşi doğaya gidebilirsiniz.

Call of the Wild Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core i5-2500 3.3GHz ya da AMD FX-8150
  • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7870
  • Ram: 8 GB
  • İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit
  • Direct X: 11
  • Gereken boş disk alanı: 20 GB

Call of the Wild İdeal Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core i7-2600 4-Core 3.40GHz ya da AMD FX-8370
  • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 270X
  • Ram: 8 GB
  • İşletim sistemi: Windows 10, 64 bit
  • Direct X: 11
  • Gereken boş disk alanı: 20 GB

theHunter: Call of the Wild Videosu (Trailer)

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