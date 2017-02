theHunter: Call of the Wild Sistem Gereksinimleri

theHunter: Call of the Wild oyunu için ideal ve minimum Sistem Gereksinimleri belli oldu. Oyun biraz basit gibi görünse de iyi seviyede PC donanıma ihtiyaç duyuyor.

Minimum 8 GB Ram ve i5 işlemci ile ideal bir performans elde edebiliyorsunuz. Daha iyi ayarlarda ve yüksek çözünürlükte oynamak istersiniz i7 işlemci ve GeForce GTX 760 ya da Radeon R9 270X gibi ekran kartlarına ihtiyacınız olacak.

Oyun konusu: Hunter ile avın heyecanını yaşayın: Çığ’ın uzun süren av franchise’inin son gezisi, The Call of the Wild. Hunter: Call of the Wild’da, siz ve bir grup arkadaşınız, hayvanları takip ederek, davranışlarını inceleyerek ve en nadir hayvanları avlayan 50 kilometrekarelik bir vahşi doğaya gidebilirsiniz.

Call of the Wild Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-2500 3.3GHz ya da AMD FX-8150

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7870

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 20 GB

Call of the Wild İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7-2600 4-Core 3.40GHz ya da AMD FX-8370

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 270X

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 10, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 20 GB

theHunter: Call of the Wild Videosu (Trailer)