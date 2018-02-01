This War of Mine adındaki yapımda savaşı atlatmayı başaran bir grup insan ile savaşın ardından yaşanan kaos ortamında bir şekilde hayata tutunmaya devam ediyoruz. Gündüzleri evimizin düzenini sağlayıp, eve gelen insanlarla iletişime geçiyoruz, yönettiğimiz karakterlerin psikolojik durumlarını takip edip problem yaşamalarını engellemeye çalışıyoruz.

Oyunda bir üretim sistemiyle, gece yağmalarında veya evimizde bulduğumuz materyaller ile farklı ihtiyaç ve bazı eşyaları üretebiliyoruz. Başlangıçta 3 karakter yönetiyoruz ve her karakterin farklı özellikleri bulunuyor. Birisi usta silah kullanabilirken, diğeri yorulmadan koşabiliyor veya gücünü kullanarak daha fazla eşya taşıyabiliyor.Oyuna başladığımızda harabeye dönmüş evimizi taramamız gerekiyor. Çünkü tek seferde 3-4 günlük gece yağmasından çıkabilecek malzemeyi bulma imkanımız var. Geceleri karakterlerin yapabileceği 3 seçenek bulunuyor. Bunlar; yağmaya çıkmak, evde bekçilik yapmak ve uyumak. Eğer karakteriniz hasta veya yorgun ise onu dinlendirmeniz gerekiyor.

Oyun yapımcıları insan psikolojisini başarılı bir şekilde işlemeyi başarmış ve özellikle kullanılan müzikler sayesinde oyunun akışına kapılmak çok kolay bir hal almış. Yağmaya çıkarken yanınıza kürek ve maymuncuk almanız gerekiyor. Maymuncuk ile kilitleri açıp, kürek ile molozları yolunuzdan çekerek yağmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Yağma mantığı görünmezlik üzerine kurulmuş olduğu için gerekmediği sürece kafa kafaya mücadeleye girmenizi tavsiye etmiyoruz. Anahtar deliklerinden içerisini kontrol edebilir, üst veya alt kattaki sesleri takip edebilirsiniz. Oyunda insan öldürmek karakterlerin psikolojini ciddi derecede olumsuz etkiliyor, bu yüzden zorunda olmadığınız sürece öldürmeyi tercih etmeyin.

Karakterleriniz küçük şeylerle de mutlu olabiliyor, bu yüzden onların keyfini yüksek tutmak oldukça önemli. Kahve, tütün içmek, radyo dinlemek ve sandalyede sakince oturmak bile karakterlerinizin keyfini yerine getirebilir. Üzgün karakterinizi sarhoş edip, normal bir karakter ile konuşturduktan sonra uyutursanız o karakter sabah mutlu olarak uyanacaktır.

Oyunu Android için buraya, iOS için ise buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.