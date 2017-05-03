THQ Nordic, Darksiders III Duyurdu

Darksiders II‘nin piyasaya sürülmesinden yaklaşık beş yıl sonra, THQ Nordic, nihayet popüler serinin yeni oyununu duyurdu. Darksiders III yeni sinematik ön gösterim videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

Tıpkı önceki oyunlarda olduğu gibi, Darksiders III oyuncuları Apocalypse’nin Atlısı rolünü üstlenecek ve bu sefer Fury olacak. Dört Atlı’nın en güçlü üyesi olarak nitelendirilen Fury, Yedi Ölümsüz Günahın fiziksel belirtilerini yok etme görevinde olacak. THQ Nordic tarafından sağlanan oyunun açıklaması şöyle:

Kömürleşmiş Konsey, Fury’yi cennetin zirvesinden cehennemin derinliklerine insanlığı onarmak ve atlıların en güçlüsü olduğunu kanıtlamak için çağırıyor. Büyücü olarak, Fury, iyi ve kötü arasındaki dengeyi sağlamak için kamçısına ve sihrine güveniyor. Geniş Darksiders III oyun dünyası, savaşlarla harap olan açık bir dünya sunuyor.

Yeni oyunun etkinlikleri serinin önceki girişleriyle aynı zaman aralığında gerçekleşecek ve çevredeki bulmacalarla çevrili açık bir dünya ortamının yanı sıra yeni atlıların öfkesine şahit olmak için pek çok rakibe de sahip olacak. Oyun Gunfire Games tarafından geliştiriliyor.

Darksiders III‘ün kesin bir çıkış tarihi henüz bulunmamakla birlikte, duyuru yalnızca 2018’de PC, Xbox One ve PlayStation 4 için kullanıma sunulacağını ortaya koyuyor.