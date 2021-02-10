TikTok ABD Sorunu Çözüldü Mü – Son Gelişmeler

Geçen ay, Joe Biden başkanlığında yeni bir ABD Hükümeti kuruldu. Biden, Office’i devraldığı günden beri, Trump’ın Paris Anlaşması’na geri getirmek gibi önlemlerini altüst ediyor. Diğerlerinin yanı sıra başkanın, TikTok ABD konusuna da bakması bekleniyordu. Söylentilere göre bu görüşmeler süresiz olarak rafa kaldırıldı.

Rapora göre, TikTok’un ABD hisselerink Walmart ve Oracle’a yönlendirme planları geri alındı. Görünüşe göre nedeni, potansiyel güvenlik tehditleriyle ilgili konunun şimdi yeni Başkan Biden tarafından gözden geçirilecek olmasından kaynaklanıyor.

2020’de Trump yönetimindeki ABD Hükümeti, TikTok’un ByteDance tarafından toplanan Amerikan Vatandaşlarına ait verilerin Çin Hükümeti tarafından alınmasından korktuğu için bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyledi. Bununla birlikte şirket, bunu ve Çin Hükümeti’nin faaliyetlerine dahil olduğunu başından beri reddediyordu.

Bu, Hindistan Hükümeti’nin Haziran 2020’de Veri Tehdidi ve güvenlik endişelerini gerekçe göstererek TikTok’u yasaklamasından aylar sonra geldi. Daha sonra, TikTok ABD ile yasal bir savaşa girdi ve mahkeme kararının ardından Ticaret Departmanı’ndan yasak aldı.

ABD Hükümeti, ABD hisselerini (Varlıklar dahil) ByteDance’ten bir Amerikan şirketine satmayı ya da yasaklanmayı düşünüyordu. Buna göre, Walmart ve Oracle gibi şirketler anlaşmayı güvence altına almak için görüşmelerde bulunuyordu. Şimdi bütün bu kararların Biden tarafından yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor.