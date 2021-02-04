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TikTok Artık Televizyona Göçtü – Android TV ve TikTok Uygulaması!

TikTok artık televizyonlar için de bir uygulama oldu. Android televizyonlarda çalışabilen TikTok uygulaması, resmi olarak kullanıma sunuldu!

Ayşen Sıla

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tiktok

TikTok günümüzün en popüler uygulamalarından biri ve insanlar bu uygulamada en az birkaç saat geçiriyor. Şimdi ise TikTok telefonda yarattığı kariyerini televizyonlara da taşımak istiyor. Şirket, popüler uygulamanın Android TV versiyonunu duyurdu bile.

Android TV için TikTok uygulaması, Google TV ile Chromecast için Play Store’da mevcut bulunuyor. Şu anda uygulama yalnızca Google’ın cihazında değil, belirli bölgelerde kullanılabiliyor.

Bu sayede, videoları izlemek için doğrudan giriş yapabiliyor veya seçilmiş listenizi izlemek için hesabınızda oturum açabiliyorsunuz. Parolanızın ne olduğunu hatırlamaya çalışmak yerine, bir QR kodu tarayarak rahatça oturumunuzu açabilirsiniz.

tiktok

Tek yapmanız gereken yukarı gezinme düğmesine basmak olduğu için oturum açmak da oldukça kolay. Ayrıca, televizyonda izlenen videolar dahili depolamanızı doldurmuyor. Çünkü hala dikey modda yer alıyorlar.

tiktok

Uygulama kontrolleri oldukça basit. Sağ ve sol gezinme düğmeleri videoyu sırasıyla ileri ve geri atlamaya yarıyor. “Daha fazla” düğmesine basmak diğer seçenekleri de ortaya çıkarıyor. Uygulama cihazınız için kullanılabilir olana kadar beklemek istemiyorsanız, APK’sini indirebilirsiniz.

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KaynakAndroid Police

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