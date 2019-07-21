TikTok için Yeni Güncellemeler Yolda

Sosyal medya uygulamaları aldı başını gitti. Mevcut sosyal medya uygulamalarının kullanıcı sayılarına baktığımız zaman yeni rekorlara ulaşıldığını görüyoruz. Hal böyle olunca sürekli yeni alternatif uygulamaların öne çıktığını görüyoruz. Bu alternatiflerden birisi de TikTok uygulaması.

Son yıllarda gençlerin ilgi odağı haline gelmeye başlayan kısa videoların paylaşıldığı TikTok uygulaması, yavaş yavaş diğer sosyal medya uygulamalarına da rakip olmaya başladı.

Son dönemde en çok konuşulan uygulamalardan biri olmasının yanında bir kesim tarafından da sürekli olarak eleştiriler alan uygulama için son olarak yeni bir güncelleme paketi geleceği ortaya çıktı.

TikTok Güncellemesi Neler Sunacak?

Güncelleme sonrasında uygulamanın yeni yetenekler kazanması bekleniyor. Yeni yeteneklerle güncellenmesini beklediğimiz uygulamanın, Instagram uygulamasından bazı özellikleri alacağı da gelen bilgiler arasında. Son dönemde bu durumun örneklerini çok sık bir şekilde görüyoruz. Sürekli sosyal medya uygulamaları arasında birbirlerinin özelliklerini alma yarışı yaşanıyor.

Instagram uygulaması da benzeri bir şekilde Snapchat uygulamasından birçok özelliği almıştı. Ardı ardına Snapchat özelliklerini kazanan Instagram’ın ise bu kez kaynak olduğunu görmek mümkün oluyor. TikTok uygulamasının ilk olarak ızgara görünümü özelliğini sunacağı konusunda bilgiler var. Instagram uygulamasında yer aldığı gibi ızgara görünümünün sunulduğunu görmek mümkün olacak.

Izgara görünümünün dışında bir başka yenilik ise keşif bölümü yeniliği olacak. Keşif bölümünün artısının çok olması bekleniyor. Instagram tarafından keşif özelliği ilk yayınlandığında bir hayli dikkat çekmiş ve uygulama yetkililerinin açıklamalarında genel kullanımı bir hayli arttırdığı yönünde bilgiler elde edilmişti.

Yenilenmiş olan ızgara görünümünün sunulması, bunun dışında keşif özelliğinin sunulması derken son yenilik ise hesap değiştirme özelliği olacak. Yine Instagram uygulamasının bir özelliği olarak görebileceğimiz hesap değiştirme özelliğinin de son güncelleme sonrasında sunulması bekleniyor.

Güncellemenin bir paket olarak geleceğini ve bu paket içerisinde yer alan başka mini özelliklerin olacağını da ekleyelim. Yeni özellikler ortaya çıktıkça bilgi vermeye devam edeceğiz. Şu an için bu özelliklerin dışında yeni bir bilgi yok gibi gözüküyor.