TikTok İndirme Rekorları Kırıyor!

Kısa video izleme uygulaması olan TikTok, 614 milyon abone ile popüler uygulamalara rakip olacak gibi duruyor...

Bu yıl Mart ayında Sensor Tower tarafından yayınlanan Store Intelligence tahminleri, ByteDance’nın popüler uygulaması TikTok’un Şubat 2019’dan beri bir milyardan fazla kez indirildiğini gösterdi.

Kısa video uygulamasının, Apple’ın App Store ve Google Play’den bu yana 1,5 milyar defadan daha fazla indirildiği ortaya çıktı. Şubat ayından şu ana kadar 500.000.000’den fazla indirme kaydedildi.

TikTok, ilk kez Eylül 2016’da Çin’de piyasaya sürüldü. Daha sonra 2017’de yurtdışı pazarına tanıtıldı. Geçen yıl dünyada en çok indirilen dördüncü oyun dördüncü sırada yer aldı. Bu yıl şimdiye kadar %6 daha fazla indirme elde ederek 614 milyon indirme toplamıştır.

Bu hızda, geçen yılki rekor sayıdaki uygulamaları da geçmesi bekleniyor. Uygulama, bu yıl şimdiye dek 707.4 milyon ve 636.2 milyon indirme yapan WhatsApp ve Facebook Messenger’dan sonra oyun dışı kategorisinde dünya çapında üçüncü en popüler uygulama.

Tabi ki indirip kaldırmak ayrı, buna karşılık indirip abonelik almak ayrı. Şu anda yer alan 614 milyon indirme abone sayısını içerirken, 1.5 milyardan fazla olan indirme, kurulumun yapılıp sonrasında kaldırılmasını da içeriyor.