TikTok Telefonu Jianguo Pro 3 Fiyatı ve Özellikleri

Sosyal medya uygulamalarına yeni bir hava kazandıran TikTok uygulamasının sahibi olan ByteDance, geçtiğimiz aylarda yeni bir akıllı telefon modeli için duyuru yapacaklarını açıklamıştı. TikTok için özelleştirmelerin bulunacağı akıllı telefon Smartisan Jianguo Pro 3 adıyla duyuruldu.

İlgi çeken tasarımı ve başarılı teknik özellikleriyle beraber sunulan Smartisan Jianguo Pro 3, hem kamera kısmında hem de genel kullanım odaklı olarak oldukça başarılı bir model oldu.

Smartisan Jianguo Pro 3 Tasarımı

Telefonun tasarımını en başa almak gerekiyor. Aslında bu modelin de su damlası çentikli ekran tasarımına sahip olduğunu görmek mümkün oldu. Ancak bu modelin bir farkı daha var. O da söz konusu telefonun ön kamerasının dışında, ön kısımda da flaş ışığı bulunduruyor olması. Dikkat çeken modelin ön kısımda kamera alanı boyunca uzanan ince bir çerçeve yapısı var.

Bunun dışında arka kapak tasarımında ters L şeklinde kamera alanı öne çıkmakta. L şeklinde kamera alanı içerisinde 4 kamera ve şerit olarak yerleştirilmiş flaş ışığı bulunuyor. Açıkçası tasarım konusunda başarılı bir seriden söz ediyoruz. Öyle ki iPhone 4 modelinde gördüğümüz köşeli tasarım da öne çıkmış durumda. Yan kısımlarda metal ve köşeli bir yapı söz konusu.

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Smartisan Jianguo Pro 3 Teknik Özellikleri

Telefonun teknik özelliklerinde, amiral gemisi serileri geride bırakacak detaylar var. Bu modelin işlemcisi Snapdragon 855+. Şu an piyasadaki en güçlü mobil işlemci modellerinden biri olan serinin yanında 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri sunuluyor. LPDDR4x RAM ve son seri amiral gemisi işlemci, telefonun performansını bir hayli arttırmakta.

Depolama alanı kısmında da güzel bir detay olduğunu ekleyelim. UFS 3.0 desteği sunuluyor ve 128 GB ile 256 GB arasında depolama alanına yer veriliyor. Kısacası amiral gemisi serisini teknik özelliklerde yansıtıyor.

Ekran

Teknik özellikler konusunda amiral gemisi olan Smartisan Jianguo Pro 3, ekran konusunda da başarılı bir model. 6.39 inçlik bir ekranın kullanıldığı akıllı telefon, DC karartma özelliğinde AMOLED panellerle gelmekte. Uzun süre sosyal medya uygulamalarında zaman geçiren kullanıcılar için iyi bir detay. Ekran kısmında son olarak çözünürlük değerinin Full HD+ olduğunu da ekleyelim.

Kameralar

Telefonun kamerası, TikTok göz önüne alınarak, daha da iddialı bir hale getirilmiş. 48 MP Sony IMX586 lenslerinin kullanıldığı ana kameraya 123 derece geniş açılı 13 MP Samsung ISOCELL S5K3L8 sensörleri eşlik ediyor.

Kamera bunla son bulmuyor. Bunun yanında 8 MP Omnivison OV8856 lensleri ve 5 MP makro çekim kamerası bulunuyor. Arkada toplamda 4 kamera var. Ön kısımda ise 20 MP özel bir kamera bulunuyor. Flaş ile desteklenen ön kamera TikTok uygulaması için de en iyi çekimlere yönelik hazırlanmış.

Smartisan Jianguo Pro 3 Fiyat

Her detayı paylaştığımıza göre, yeni serinin fiyatı kısmında da detaylardan söz edelim. Buna göre Smartisan Jianguo Pro 3, 8 GB RAM kullanan versiyonda 412 dolar satış fiyatına sahip. 12 GB RAM kullanan modelde ise fiyat 511 dolar olarak karşımıza çıkmakta.

Çin’de satılacak olan akıllı telefonun, şimdilik sadece Çin içerisinde satılması beklenmekte. Şu an Çin üzerinden telefonu satın almak mümkün.