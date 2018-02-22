Tim Cook Açıkladı: Apple Akıllı Gözlükleri Ne Zaman Çıkıyor?

Apple‘ı en yenilikçi şirket olarak adlandıran Fast Company, dünyanın en değerli şirketinin geleceği hakkında konuşmak için CEO Tim Cook ile birlikte oturdu. Yöneticinin belirttiği gibi, Apple‘ın devrim yaratacak yeni cihazlar için daha uzun sürede çalışması gerekiyor. Uygun silikon parçaları, üç ile dört yıldan önce kaynak yapılmalıdır. Sonuç olarak Cook, Apple‘ın 2020 yılına kadar gün ışığına çıkmayacak bazı yeni ürünler üzerinde çalıştığını itiraf ediyor.

Apple‘ın o grupta AR gözlükleri var mı? Bazıları Apple Glasses olarak adlandırılan ürünün önümüzdeki yıl piyasaya çıkacağına ve diğerlerinin 2020 yılı için piyasaya sürülmesine inanıyorlar. Ancak bu bile çok iyimser olabilir. Geçen Ekim’de Cook, akıllı gözlükler için AR teknolojisinin, Apple‘ın şu an Apple Glasses sunmasına izin vermek için yeterince olgun olmadığını söyledi. Söz konusu üretici şu anda Apple Watch ve MacBook bilgisayarlarını bir araya getiren şirket olan Quanta‘dır. Quanta başkan yardımcısı C.C. Leung, Cook’un görüşleri doğrultusunda AR gözlüğünün yeterli olduğunu ileri sürmesine rağmen, şirketinin 2019 yılına kadar bunları gözlüklerde kullanmayacağını söyledi.

Apple‘ın sürekli lider kalmasını isteyen Cook, amacının bu cihazları satın alan tüketicilerin verdiği parayla büyük bir kasayı doldurmak yerine mükemmel ürünler yapmak olduğunu söyledi. İnanır mısınız bilmem ama Cook’a göre Apple bu kadar çok miktarda nakit biriktirdiğinden mutlu değil. Ancak bu durum, teknolojinin daha iyi gelişimine ve bir sonraki büyük hit ile çıkacak birçok farklı fikir üzerinde daha iyi Ar-Ge yapabilme imkanlarını arttırıyor.